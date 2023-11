Más de 100.000 familias estarían afectadas en La Mojana por desbordamiento del río Cauca

Montería

Comunidades de La Mojana advierten sobre una nueva crisis en la zona debido a las fuertes lluvias de los últimos días que originaron el desbordamiento del río Cauca por el boquete “Caregato”, chorro que aún se logra controlar, pese a los insistentes llamados de la población afectada.

“En los últimos ocho días se presentó una creciente súbita en el río Cauca; se nos desbordó por el boquete Caregato que aún no hemos podido cerrar, porque los trabajos que se estaban haciendo allá eran con el apoyo de los departamentos de Sucre y Bolívar, y el aporte de la comunidad; el Gobierno Nacional aún no ha hecho aporte, pese a que hace dos meses aprobó $129.000 millones para corregir el boquete Caregato y aún no actúa”, dijo el vocero de agricultores Arnulfo Betancourt.

“En estos momentos, por el ingreso de agua hay cinco municipios inundados: Ayapel (Córdoba), San Benito Abad, San Marcos, Sucre Sucre y Caimito (Sucre). Aproximadamente, 120.000 familias afectadas, han tenido que salir de sus domicilios para desplazarse a los jarillones y las carreteras. El Gobierno Nacional no dice nada del dinero que aprobaron, no sé qué rumbo ha cogido o qué piensan hacer con esos recursos porque aún no llega ninguna empresa contratista”, agregó Arnulfo Betancourt.

Cabe recordar que, las obras en busca de cerrar el boquete “Caregato”, ubicado en municipio de San Jacinto, Bolívar, en su mayoría, han quedado bajo agua y con ellas más de 20.000 millones de pesos.

El río Cauca se salió por “Caregato” en agosto de 2021. Desde entonces, comunidades de los 11 municipios que integran la subregión de La Mojana han insistido en apoyo por parte del Gobierno Nacional, pero hasta el momento no se ha llegado a un feliz término y de nuevo se presentan emergencias.

La W Radio consultó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- sobre este nuevo drama en La Mojana. Sin embargo, se indicó que se consultará sobre la situación para emitir la respectiva información.