Mujeres afirmaron que no fueron secuestradas, como había señalado el Ejército en Cauca

Las cuatro mujeres que el Ejército presentó como liberadas después de supuestamente haber sido retenidas y explotadas sexualmente por las disidencias en el sur del Cauca desmintieron a las Fuerzas Militares.

El Ejército nacional había señalado, en un comunicado de prensa después de la expulsión de 200 uniformados del corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca, que en el sector de Huisitó, zona rural del municipio de El Tambo, lograron la liberación de cuatro mujeres que “Permanecían secuestradas por este grupo armado organizado y, al parecer, sometidas a explotación sexual”.

Una de las implicadas, que por seguridad reservó su nombre, aseveró que las afirmaciones del Ejército son falsas y que en ningún momento estuvieron retenidas contra su voluntad y que tampoco fueron explotadas.

“Somos mujeres que fuimos a buscar una forma de trabajo para el sustento de nuestros hijos”.

Según las cuatro mujeres, se toparon con los militares que fueron expulsados en el municipio de El Tambo, y los soldados les habrían ofrecido transportarlas en helicóptero hasta Popayán, a lo que accedieron.

“Les explicamos que no queremos fotos ni videos porque no nos ha pasado nada. Ellos nos aseguraron que no iba a ocurrir eso. Cuando llegamos a una base, nos bajamos y empezaron a aplaudir; no nos enteramos de nada, solo hasta horas después cuando miramos en las redes fotos de nosotras diciendo que habíamos sido rescatadas después de estar secuestradas y explotadas sexualmente”.

Las ciudadanas rechazaron que la situación haya sido presentada como un supuesto rescate y exigieron al Ejército Nacional retractarse de la información entregada.

Hasta el momento, las Fuerzas Militares no se han pronunciado.