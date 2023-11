Denuncian fuerza excesiva por la UNDMO en el peaje de San Luis de Gaceno, Boyacá

Tunja

Momentos de tensión se vive en la Trasversal del Sisga vía al Llano, en el sector de La frontera entre SanLuis de Gaceno (Boyacá) y Aguaclara (Casanare), tras la puesta en funcionamiento del peaje el viernes anterior.

La comunidad de San Luis de Gaceno le piden a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Transversal del Sisga que cumplan con el contrato establecido en el mes de agosto y, según ellos, no lo han cumplido, ya que esperan que se tenga en cuenta una tarifa diferencial para los habitantes que se encuentran en este sector y que constantemente están pasando en cada lado de La Frontera.

La manifestación, que comenzó de manera pacífica el pasado viernes 10 de noviembre, empezó a cambiar en las últimas horas a causa de la llegada de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), antiguo ESMAD, quienes, de acuerdo a la comunidad que se encuentra en el sector, estarían utilizando el exceso de fuerza para que ellos desistan de los bloqueos con empujones, golpes y gases lacrimógenos.

Comunidad de San Luis de Gaceno denuncian exceso de fuerza de la UNDMO

“No habemos sino 30 personas en este momento en la protesta pacífica desde hace algunos días. No hemos tocado a nadie, no hemos hecho nada malo, no hemos destruido nada y ya nos están lanzando chorros de agua con las tanquetas, nos están tirando bombas aturdidoras, nos están tirando bombas lacrimógenas. En este momento tenemos toda la comunidad afectada por esos gases y no entendemos por qué quieren garantizar los derechos de un privado pasar por encima de una comunidad que solo estaba reclamando sus derechos de forma pacífica”, aseguró una de las manifestantes.

De otro lado, la personera del municipio de San Luis de Gaceno, Gloria Isabel Góngora, rechazó a través de un comunicado el uso de la fuerza por parte de la UNDMO para favorecer la apertura del peaje.

En SanLuis de Gaceno se presentan bloqueos por la puesta en funcionamiento del peaje. La fuerza pública hace presencia

Por su parte desde la Trasversal del Sisga han señalado a través de sus redes sociales que “si usted es residente en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga, puede ser beneficiario de las Tarifas Diferenciales del peaje de San Luis de Gaceno”.