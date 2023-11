Si nuestro gobierno hubiera sido criminal, Colombia no habría mejorado: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se volvió a pronunciar este domingo a propósito de la denuncia que fue interpuesta en su contra en Argentina por casos falsos positivos, y manifestó que, si su gobierno hubiera sido criminal, “Colombia no habría mejorado como mejoró”.

El exmandatario publicó un video en sus redes sociales en el que defendió sus actuaciones como jefe de Estado frente a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, reiterando que tomaron medidas para coordinar con la Fiscalía el levantamiento de cuerpos, apartando, según dijo, a la Justicia Penal Militar.

Le puede interesar “Estoy listo a enfrentar temeridad”: Uribe tras denuncia en Argentina por falsos positivos

“En 2003, no habíamos completado un año en el gobierno, y organizaciones internacionales de izquierda acusaron a nuestras Fuerzas Armadas de asesinar campesinos inocentes, que los presentaban como guerrilleros. Que, entre el sitio del asesinato y la morgue, les ponían un vestido guerrillero para presentarlos como terroristas. A mí me era muy difícil creer, por mi afecto a los soldados de Colombia, pero nunca fui omisivo”, afirmó.

Asimismo, Uribe indicó que en junio de 2006, Camilo Ospina, ministro de Defensa de la época, hizo un acuerdo con la Fiscalía para que, cada vez que hubiera una baja, la iniciación de la investigación no estuviera a cargo de la Justicia Penal Militar, sino de la justicia ordinaria, de la Fiscalía.

“Eso llevó a que me acusaran de haber terminado la Justicia Penal Militar, esa acusación la repitió el gobierno que me sucedió, etc. Se hizo en aras de la transparencia y así se tomaron muchas decisiones que están debidamente publicadas y que se le expresaron también al padre De Roux y los problemas siguen”, agregó.

Finalmente, el expresidente cuestionó que estos casos hayan sido llevados ante la justicia de Argentina y que no ocurra lo mismo con otros, como 20 presuntos falsos positivos en Flandes, Tolima.

“¿Qué ha pasado con los 20 jóvenes asesinados este año en Flandes, Tolima? ¿Será que la izquierda va a llevar el caso a la justicia argentina?”, concluyó.