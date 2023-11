Denuncian ‘orangután’ para elegir a dedo directores de hospitales con reforma a la salud

Una nueva controversia rodea el segundo debate de la reforma a la salud, esta vez por cuenta de una proposición avalada por el Gobierno y por la bancada del Pacto Histórico, con la cual los directores de los hospitales empezarían a ser elegidos a dedo, según denunciaron varios congresistas.

Desde partidos como Alianza Verde, Dignidad y Compromiso e incluso el Liberal, aseguran que la iniciativa podría incentivar la corrupción y la politiquería con artículos como el 42, al que varios calificaron de “orangután”.

Pilas con el orangután que el Gobierno avaló en la #ReformaALaSalud: pretenden eliminar los requerimientos de mérito de los directores de hospitales públicos para que se puedan nombrar a dedo.



“Señores Gobierno del cambio, en el artículo 42 sobre la provisión de empleo de director acaban de eliminar el concurso y los parámetros mediante los cuales se elige al director de las nuevas entidades ISE. Ustedes están avalando una proposición que le va a permitir a los entes territoriales nombrarlos a dedo, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Dónde está la integridad de este Gobierno?”, afirmó la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde.

Ante esto, el coordinador ponente, Alfredo Mondragón, respondió que lo que pretenden quienes se oponen a la disposición sería “dejar las cosas como están”.

“Evidentemente el sentido desde la ponencia era un artículo en donde pudiéramos establecer mayores mecanismos y controles a lo que hay actualmente, pero han dicho que el Pacto y el Gobierno no concertan y este artículo lo hemos tenido que concertar. Han dicho que el presidente Petro no ha logrado la mayoría de gobernaciones ni alcaldías y que no tiene amigos, entonces no va a haber ningún tipo de suspicacia de quienes dicen que esto es una especie de trapisonda”, manifestó.

El artículo tuvo que ser excluido del bloque en el que estaba, por cuenta de la enorme polémica y los fuertes reclamos que se generaron en contra del Gobierno y de los ponentes.