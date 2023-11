Vía tutela ordenan el reintegro de Gloria Cabrales a Aguas de Córdoba

Montería

El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería acogió las pretensiones de Gloria Cabrales Solano, quien vía tutela solicitó el amparo de “los derechos fundamentales del mínimo vital, vida digna y seguridad social”. Esto, luego de que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, informara el pasado 28 de septiembre de 2023 que daba por terminado el contrato con la accionante, quien se venía desempeñando desde hace 12 años como gerente de Aguas de Córdoba.

En ese sentido, Cabrales Solano solicitó “tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad humana, los derechos inalienables de la persona, la seguridad social y el trabajo. En consecuencia, se ordene a la junta directiva de la empresa Aguas de Córdoba y al gobernador de Córdoba (presidente de la junta directiva), que en un término de 48 horas siguientes a la decisión, suspenda los efectos del acta No. 81 de septiembre de 2023 y la comunicación de la misma fecha, en la cual notificaron la decisión de no prorrogar y dar por terminado mi contrato de trabajo y, por ende, se mantenga mi vinculación laboral en los mismos términos de mi contrato de trabajo, hasta tanto sea notificado el reconocimiento de mi pensión de vejez y me sea notificada la inclusión en nómina pensional”.

Frente a la petición, el Juzgado antes referenciado ordenó al gobernador de Córdoba y a la junta directiva de Aguas de Córdoba que “realicen dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, las gestiones administrativas necesarias para que se lleve a cabo la extensión del contrato individual de trabajo a término fijo de la actora, a partir del día 19 de noviembre de 2023 hasta que se lleve a cabo el reconocimiento de su derecho a pensión y sea incluida en la nómina pensional por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, lapso que no deberá exceder los cuatro (04) meses otorgados por Ley para tal resolución, contados desde la radicación de la solicitud de pensión (18 de septiembre de 2023)”.

Cabe recordar que, la junta directiva de Aguas de Córdoba la conforman el gobernador Orlando Benítez y los alcaldes de los municipios de Pueblo Nuevo, San Andrés de Sotavento, Tierralta y Valencia.

Gloria Cabrales venía siendo duramente cuestionada por varios proyectos de acueducto que no han cumplido su objetivo en Córdoba, pese a las millonarias inversiones realizadas. Por ejemplo, el acueducto costanero que buscaba beneficiar a Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete, y el acueducto regional del San Jorge con inversiones que superan los $100.000 millones es esperado hace 9 años en municipios como Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. A este listado se suma el acueducto de Tierradentro, en Montelíbano.