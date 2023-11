Agencia de medios UM, galardonada en los premios Festival Of Media Latam

Colombia

UM, la agencia de medios y marketing del grupo IPG Mediabrands fue galardonada en los premios FOMLA (Festival of Media Latin America) celebrados el pasado 26 de octubre.

La agencia obtuvo un total de ocho premios (7 Oros y 1 Highly Commended) consolidando su posición como referente en el sector de la publicidad en América Latina.

Este número de premios tiene una relevancia sin precedentes para la agencia y para la industria de la publicidad teniendo en cuenta que estos reconocimientos adquieren un valor adicional para las agencias de medios.

Los FOMLA han visto el trabajo holístico de las agencias de medios que, como UM, integran estrategia con creatividad y relevancia digital. UM Latinoamérica brilló con luz propia al recibir premios en múltiples categorías y regiones distribuidos de la siguiente forma:

Brasil: 5 premios

· Best Use Of Technology:

Highly Commended – Bafocalipse by Listerine

· Best Use Of Esports And Gaming:

Oro - Mercado Pago in the Metaverse - Mercado Pago

· The Bravery Award**

Oro - The Best-seller Constitution - Mercado Libre

· Best Music Marketing Campaign**:

Oro - Files of Freedom - Mercado Libre

· Best Response Campaign**:

Oro - The Best-seller Constitution - Mercado Libre

Ecuador: 1 premio

· Best Distribution And Amplification Of Content:

Oro - Supermercados AKI El Sábado - Supermercados Aki

México: 1 premio

· Best Integrated Campaign

Oro - Ahorita Es En 24 Horas - Mercado Libre México

Colombia: 1 premio

· Inclusive Campaign Of The Year

Oro El banco Inmoral - Banco de Bogotá

**En estas campañas UM es agencia contribuyente.

Al respecto, Christian Dieb Faour, CEO UM Latam, dijo que “estos premios son un reflejo de nuestro compromiso continuo con la innovación, la excelencia en la publicidad y los medios de comunicación. Agradecemos a todo nuestro equipo por su dedicación y esfuerzo incansable, así como a nuestros clientes por su confianza en nuestra agencia.”

En un mercado altamente competitivo, los premios FOMLA pueden diferenciar a una agencia de medios de la competencia. Estos premios respaldan la reputación y el prestigio de la agencia.