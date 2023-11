“Sabemos quiénes son y vamos por ustedes”: mensaje del director de Dian a contrabandistas

En diálogo con La W, Luis Carlos Reyes, director de la Dian, explicó por qué se están presentando problemas en el software de usan los importadores y exportadores, una contingencia que ha generado retrasos y gastos para los comerciantes.

“El sistema está presentando fallas porque lo estamos actualizando. Estamos comprometidos con la facilitación del comercio para los legales”, aseguró.

Aunque lamentó los retrasos y problemas que esta contingencia está generando para los comerciantes nacionales e internacionales, aseguró que para la Dian la lucha contra el contrabando es una prioridad.

“Si a uno no le preocupa ese problema, arreglar el sistema no es una prioridad. Las brechas de inseguridad son demasiado preocupantes”, dijo.

Además, mencionó que la actual dirección de la Dian “heredó” un programa que “supuestamente iba a arreglar los problemas, pero presenta retrasos, es decir, la solución contra el contrabando ya se estaba postergando”.

Es por esto que decidieron darle prioridad a este problema porque, de no ser así, tendrían que esperar entre dos y cinco años.

“Lo mejor que podemos hacer es esto, estamos en una contingencia que no les generará problemas legales a los importadores. Quiero ser franco, esperar 2, 3 o 5 años para resolver el problema del contrabando es algo que no haremos”, mencionó.

A propósito, comentó que esto “es una inversión para el futuro del comercio legal”.

De esta manera, le envió un claro mensaje a los contrabandistas que infiltran el sistema actual de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Sabemos quiénes son, cómo operan y vamos detrás de ustedes”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que este problema en el software durará algunas semanas más, pero no se comprometió con una fecha fija.

“Las fechas son movibles, no quiero decir que en una semana está listo, cuando no. No me puedo comprometer con una fecha específica, pero estamos hablando de semanas”, concluyó.