Habrá plantón por poco avance en las obras de la Transversal del Cusiana

Tunja

Gran inconformismo hay en las comunidades de los departamentos de Boyacá y Casanare por la tardanza en las obras que se desarrollan en la Transversal del Cusiana, luego del colapso del puente Los Grillos ocurrido el pasado 20 de agosto.

De acuerdo con los habitantes del sector, hay incertidumbre por la demora en las obras que comunican a Boyacá con los Llanos Orientales.

“Vamos a realizar hoy un plantón frente a la Gobernación de del Casanare. ¿Por qué en el Casanare?, porque precisamente el trayecto que ellos tienen en su jurisdicción es el que está más afectado, está intransitable y pues es lamentable, ya que en este sector han ocurrido accidentes y uno de esos dejó una pérdida humana, entonces decidimos como líderes, como veedores, como miembros de la comunidad, como líderes políticos y sociales reunirnos para hacer este plantón frente a la Gobernación para que seamos escuchados de una vez por todas para que nos echen una manito con ese mantenimiento y con la vía en sí para que ese proyecto al algún día llegue a una feliz ejecución. También habrá otro plantón en la en la Gobernación de Boyacá ya que tampoco hemos sido escuchados y es la jurisdicción que le corresponde más trayecto en la vía o sea, es más amplio el trayecto de la vía de de Boyacá en su jurisdicción, entonces también tienen que colaborarnos porque la vía también está en mal estado”, aseguró Leandro Plazas, líder comunal de Labranzagrande, Boyacá.

Comunidad del sector de la Transversal del Cusiana manifiestan que las obras no se entregarán el próximo 30 de noviembre / Foto. Suministrada. Ampliar

Por su parte, Alexander Montaña líder comunal de la vereda de Toquilla de Aquitania, señaló que también se sumarán a la protesta en la Gobernación de Casanare desde las 8:00 de la mañana, puesto que se han visto afectados en su economía.

“El tema del comercio en mi vereda ya está colapsado, hemos tenido grandes pérdidas y ahorita, en el puente de Los Grillos, vemos que la verdad no han avanzado las obras. Yo personalmente tengo un restaurante en la vereda de Toquilla y nosotros desde que cerró la carretera lo tenemos cerrado. Las personas que trabajan con nosotros no se les puede dar trabajo. La gente que en sus fincas ordeñan su vaca para hacer el queso también se han visto afectadas porque no les podemos recibir sus productos ya que no hay demanda, tenemos prácticamente los negocios cerrados. En el tema del transporte nosotros estamos dando la vuelta por el Sisga, por Machetá, Guateque y allá se montó un peaje en El Secreto y es un peaje supremamente costoso”, dijo.

La comunidad le pide al Ministerio de Transporte y al Invías que duplique el número de trabajadores para acelerar los trabajos / Foto. Suministrada. Ampliar

De otro lado, el veedor del municipio de Pajarito, Boyacá, Yeimer Munevar afirmó que diferentes gremios están organizando para protestar, ya que advierten que los trabajos del Invías no avanzan y estarían incumpliendo la entrega de las obras.

“Infortunadamente estamos pasando por un momento crítico, no hemos tenido unas navidades como las merecemos hace más de cuatro años, dos años de Pandemia, un año del PR 87, ahora el Puente Grillos, nuestra comunidad estaba esperanzada en que el próximo 30 de noviembre habilitarían la vía para tráfico de vehículos y no va a ser así. Estamos cansados porque nuestra gente tiene muchas falencias en su economía porque los bancos no dan espera, las obligaciones no dan espera, los establecimientos están cerrando, no hay forma de como dinamizar la economía”, apuntó Munevar.

Este líder comunal indicó que estaban esperanzados en la habilitación de esa vía para finales de mes, pero que como está la situación esto no se daría, lo que los llevaría a tomar la decisión de protestar hoy y mañana, ya que con el cierre de la vía productos como queso, lulo, café y leche han tenido que ser comercializados a bajos costos ante la poca demanda.