Interpusimos orden de desacato al Congreso por ‘marrullas’ para elegir contralor: Pedraza

En Sigue La W, la representante de Dignidad Jennifer Pedraza, quien fue demandante de la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, anunció un recurso contra el presidente del Congreso Iván Name y la mesa directiva del legislativo, por negarse a acatar el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección y ordenó un nuevo proceso.

“La mesa directiva del Congreso está haciendo todo lo que está en su poder para ralentizar el proceso de elección del nuevo contralor y seguir atornillando al contralor encargado Zuluaga que realmente es la cara visible del poder de Carlos Hernán Rodríguez. Ha habido todo tipo de marullas para intentar aplazar y aplazar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado” aseguró Pedraza.

Por estas “marullas” que completan seis meses y todo el periodo de la presidencia del Senado de Iván Name, la congresista anunció una acción concreta para conmimar a que se cumpla el fallo de la alta corte:

“Iniciamos un incidente de desacato contra la mesa directiva del Congreso porque seis meses después de que el Consejo de Estado le dio la orden, no fue si el señor Name quería o no, le dio la orden al Congreso para que iniciara el proceso de elección del Contralor, y no ha habido poder humano que logre que haya un acto administrativo que defina las fechas del proceso”.

Jennifer Pedraza afirmó que esas demoras en el Congreso coinciden con el campanazo que hizo La W, sobre un acuerdo a manteles para ganar tiempo en el legislativo, esperando que una tutela del excontralor Rodríguez prospere en la Corte Constitucional y le permita regresar al ente de control fiscal.

“Han hecho todas las maromas posibles porque el señor Name de la nada, sin ningún tipo de argumentación, decidió empezar el proceso desde 0, todo esperando a que la Corte Constitucional falle a favor de Carlos Hernán Rodríguez en su tutela que increíblemente la Corte Constitucional seleccionó justo después de la famosa cena que Juan Pablo Calvás y la W reportó desde el principio entre Carlos Hernán Rodríguez, Felipe Córdoba, Efraín Cepeda, Iván Name”, advirtió.

La congresista de Dignidad agregó que este cargo no es un cargo menor, pues el contralor debe fiscalizar que la plata de los impuestos de los ciudadanos no esté siendo desviada a los corruptos en el país.

“Pero se ha vuelto es un fortín para la politiquería, para la repartija de puestos a los partidos tradicionales y así es como el señor Carlos Hernán podría estar pagando ese favor de que lo sigan amarrando, amarrando y amarrando en la Contraloría a pesar del fallo del Consejo de Estado” dijo la Representante.

También fue enfática en asegurar que el cambio tiene que pasar sí o sí por unos órganos de control Independientes que de verdad vayan detrás de quienes malversan los recursos públicos:

“Si los órganos de control están embolsillados para el gobierno o para el Congreso, ¿cómo van a poder controlar efectivamente que no se roben la platica de los impuestos? Por eso demandamos la elección del Contralor y ganamos, los vicios eran evidentes: se inventaron una nueva etapa que fue una entrevista absolutamente subjetiva para inflarle el puntaje a Carlos Hernán Rodríguez y con esa excusa todos los partidos tradicionales decidieron apoyarlo incluyendo el partido del presidente Petro el Pacto Histórico”.