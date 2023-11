El Partido Conservador no está recibiendo nada del Gobierno: Wadith Manzur

Wadith Manzur, representante del Partido Conservador, habló en los micrófonos de La W sobre la supuesta campaña de desprestigio contra los conservadores, quienes dicen que los están utilizando para echarles el agua sucia del avance de la reforma a la salud.

Según el congresista, “la coalición de gobierno que se inició con el presidente Petro donde estaban casi todos los partidos se rompió por una declaración del presidente de nuestro partido Efraín Cepeda por la reforma a la salud (…) nosotros fuimos los primeros para dañar el quórum”.

Especificando que sí hay una campaña de desprestigio porque el Partido Conservador no está recibiendo nada del Gobierno, “nos hemos sentado en múltiples ocasiones con el Gobierno y hemos dicho que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de la reforma a la salud. Seguiremos votando no, no estamos haciendo quórum”.

Asimismo, hizo un llamado a los partidos Centro Democrático y a Cambio Radical para que “no traten de mostrarse ante los medios de comunicación que son los que han salvado la reforma a la salud, las veces que se ha dañado el quórum es porque el Partido Conservador, junto con ellos, se ha salido del recinto”.

Manzur también indicó que “cuando el Partido Conservador se sienta con el Gobierno a escucharlo estamos vendiéndonos, pero cuando los otros partidos se sientan, están construyendo el gran pacto nacional. Nosotros merecemos un poquito más de respeto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: