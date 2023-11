Antena que mató a estudiante en colegio de Cartagena habría sido instalada hace 16 años

Cartagena

En Cartagena piden que la Fiscalía investigue y busque a los responsables de la muerte de una menor dentro de la Institución Educativa Nueva Esperanza, ubicada en el corregimiento de Arroyo grande, tras la caída de una antena.

El hecho registrado el pasado martes 3 de octubre sigue siendo debate de control político en Concejo Distrital, donde se reiteró que existió una omisión y negligencia para el retiro de la antena, que asegura la Secretaría de Educación habría sido instalada desde hace 16 años.

“Existe una omisión porque este era un hecho ya conocido y reconocido de la gravedad del deterioro en que se encontraba la antena; existen documentos que son muy claros en la gravedad de la situación en la que se encontraba esa antena, hay una carta de la secretaria de educación del año 2021-18″, expresó el concejal David Múnera

Añadió, “Olga Acosta, secretaria de educación en ese momento, le envía la carta a Apoyo Logístico donde le solicita apoyo para el retiro del mástil. En la carta secretaria de educación le dice que se encuentra en un alto grado de deterioro que puede poner en riesgo la vida de los estudiantes, docentes y comunidad en general”.

“Ya en el mes de agosto del año 2021 la secretaria de educación esta afirmando que esta antena era un grave peligro, ya había un reconocimiento del hecho, estaba claramente definido y determinado la situación que se estaba viviendo en esa institución educativa en relación con el deterioro de esa antena. Además le envía una evidencia fotográfica donde muestra el deterioro de esta antena”.

El concejal Rafael Meza insistió en que, estamos flagrantemente ante un homicidio culposo, “que sean los entes de control que investiguen y en cabeza del director de prevención y desastre del momento que no tomó las medidas necesarias para desmontar esa antena y no hubiéramos evitado el lamentable suceso”.

En medio del debate de control político la hoy secretaria de educación, Alexandra Herrera Puente, explicó que la autorización en la instalación del mástil para antena no están dentro de las competencias misionales de la Secretaría de Educación Distrital, como quiere que el mástil se entiende como una torre que soporta la antena para el uso del espectro electromagnético, telefonía, televisión, internet, radio, no existe un contrato de conectividad que involucre a este mástil en esa sede en particular.

“Aparentemente fueron instaladas hace más de 16 años y se desconoce la trazabilidad de su instalación, la Secretaría de Educación está en la búsqueda de esa trazabilidad”, puntualizó.

Ante la pregunta sobre quién es el responsable del mantenimiento de estas torres, expresó que el responsable de la infraestructura es el proveedor quien se encarga de la instalación, puesta en marcha, retiro, de acuerdo con el tiempo contratado en la orden de compra.

“Se tendría que determinar inicialmente quién sería el dueño del mástil y a quién le fue otorgada la licencia de ocupación y de instalación del mismo, A quien le haya sido otorgado el permiso o licencia es el responsable. Las indagaciones sobre el particular deben conducir a determinar la trazabilidad que aún no reposa en la Secretaría de Educación”, sostuvo Alexandra Herrera.

La funcionaria aclaro que, el 17 de agosto de 2021 se llevó acabo una visita a la Institución Educativa, por parte del universitario de la Secretaría de Educación, para visualizar el estado de la antena y se solicita ante la Dirección de Apoyo Logístico el apoyo para el retiro de estos mástiles ubicado en las instituciones de Arroyo grande y de bayunca sede zapatero.

“La Dirección de Apoyo Logístico emite respuesta informando que no era posible apoyar el retiro de los mástil debido a la falta de recursos físicos, económicos y personal idóneo para ser el retiro de la infraestructura. No obstante solicitamos a la Secretaría de Infraestructura apoyo para el retiro de los mástiles”, dijo la secretaria de educación.

Añadió, “el 12 de agosto de 2021 el rector puso en conocimiento a la Secretaría de Educación su preocupación por el caso que denominó una antena de telefonía, ubicada en los patios de la institución, dice que en los próximos días iba a enviar un documento en construcción, en relación con las necesidades y avances en el entorno y atención de los estudiantes, en la modalidad presencial y de alternancia”.

En el momento de la tragedia, registrada en el interior de la Institución Educativa en el corregimiento de Arroyo grande, el director de la Oficina de Gestión del Riesgos informó que una antena de telecomunicaciones de 15 metros de altura instalada en el plantel, zozobró y golpeó a un árbol antes de caer al suelo, en donde impactó a dos menores. Una de ellas fue trasladada al hospital Serena del Mar, a donde llegó sin signos vitales.

La hoy secretaria de educación, Alexandra Herrera, indicó que una vez sucedieron los hechos, se activó las rutas de acompañamiento tanto a las familias, niñas afectadas, a la comunidad educativa, a través también de la póliza de seguro estudiantil y con la cual se pudieron prestar las primeras atenciones requeridas para la salud de las niñas.

Además señaló que se activó adicionalmente las rutas con el Departamento Administrativo Distrital de Salud, para poder garantizar los acompañamientos venideros que se requieran con el fin de salvaguardar la salud y los derechos fundamentales de las niñas que están involucradas.

El concejal Oscar Marín fue enfático en decir que fue por negligencia, por sentido de pertenencia, por falta de voluntad que se perdió la vida de una menor y otra quedó herida, “aquí no vamos a buscar quién fue el que la colocó, aquí hay que buscar quién fue el que se dio cuenta que la antena estaba mal y no la quitó, esos son los responsables y hoy tienen que cargar en su conciencia la muerte de esta menor, porque le asistía el deber como funcionario de quitar algo que podía causar un daño y lo causó por no haberlo quitado”.

“La muerte de la menor tiene que pesarle en la conciencia estos funcionarios, la Fiscalía debe buscar los responsables frente a este hecho porque no pueden dejar pasar por alto la omisión que aquí sucedió”, aseveró Marín.

La Alcaldía sostuvo que desde la Secretaría de Educación y desde la Oficina de Control Interno Disciplinario no es posible aperturar ningún tipo de procesos en este momento, porque hay un auto de apertura de la Procuraduría de una investigación.

“Les corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones del caso, para que se pueda establecer cuales son las responsabilidades a las que haya lugar”, manifestó al secretaria de educación.

El director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Álvaro Cruz, informó que la menor herida ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y por fortuna fue dada de alta.