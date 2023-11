Elección jefes de control interno: piden a PGN intervenir por presunta irregularidad

Continúan las dudas con la elección de los 138 jefes de control interno del país. Hace unos meses hablábamos de posibles irregularidades en la recepción de hojas de vida para la participación en este cargo porque no había claridad en los procesos.

Dos meses después, W Radio conoció una solicitud que se le hizo a la Procuraduría para que haga una intervención preventiva para asegurar “la legalidad, probidad y principios rectores de la función pública en la remoción y nombramiento de 138 jefes de control interno por el presidente Gustavo Petro”, dice el documento.

Según se argumenta en el documento, si bien es cierto, los jefes de control interno son elegidos bajo la discrecionalidad del presidente, aseguran que el proceso no se ha hecho de la mejor manera incluso “presenta riesgos que deben ser advertidos para que haya un debido tratamiento de estos. De continuarse con el propósito infundado del cambio de todos los jefes de control interno de nivel nacional estaríamos frente a un fracaso rotundo de más de diez años de esfuerzos de una política estatal enfocada en el mejoramiento continuo de los sistemas”.

Ante los hechos, desde Función Pública aseguran que es un proceso completamente discrecional del presidente Petro, y que es como elegir a un ministro, porque que no hay un concurso. Sin embargo, lo que se hizo en Función Pública, por solicitud de Presidencia, fue hacer un banco de hojas de vida para que el presidente pudiera elegir, pero postular la hoja de vida en el banco de hojas de vida no es vinculante porque no se está participando en un concurso, sino poniendo a disposición de la hoja de vida.