Fuerza Aérea apoya labores para controlar incendio en Parque Isla Salamanca

Barranquilla

En las últimas horas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se pronunció sobre el incendio que se registra desde hace 10 días en el Parque Isla Salamanca, ubicado en el departamento del Magdalena.

La conflagración ha afectado la calidad del aire en la capital del Atlántico, donde se han evidenciado nubes de humo en sectores del norte y centro de la ciudad.

Por la gravedad de la emergencia que no ha podido ser controlada por el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, en el vecino departamento, el mandatario de Barranquilla confirmó que, con el Bambi Bucket de la Fuerza Aérea, se intenta frenar el avance de la conflagración.

“La Fuerza Aérea sobrevuela el Parque Isla Salamanca controlando este incendio forestal que nos está afectando a todos los barranquilleros. Ya se encuentra en camino la aeronave AT802, con capacidad de 800 galones de agua para sumarse a este operativo”, dijo el alcalde Distrital.

Asimismo, mostró su descontento frente a este tipo de episodios que se han vuelto reiterativos y que, pese a que no son responsabilidad del departamento del Atlántico, afectan la salud de los ciudadanos.

“Esto no puede seguir pasando. Los barranquilleros hemos venido padeciendo de un problema que no corresponde a nuestra jurisdicción. Estas quemas no solo atentan contra el medioambiente, sino contra la salud de todos”, expresó.

Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunciaron sobre la situación, asegurando que, con el ministro de Defensa Iván Velásquez, se esta está actuando para apagar los focos del incendio.

Señalaron que, tanto bomberos como Parques Nacionales “están trabajando incansablemente para apagar el incendio hace 7 días” y que “múltiples focos se encienden y apagan”.