Si no regresan dinero, habría hallazgo fiscal: contralor por error de MinHacienda en pagos

El contralor Carlos Mario Zuluaga se pronunció en La W frente a la reunión que tuvo con los funcionarios del sector salud. Aseguró que las EPS se comprometieron a no interrumpir la prestación del servicio de salud a los colombianos, mucho menos a los pacientes que se encuentran con enfermedades huérfanas o con salud de alto costo.

Además, señaló que las IPS tiene pretensiones de supuestas deudas por $ 30 billones a las EPS, pero estas solo aceptan $ 15 billones. “Lo que es cierto que los recursos a las UPC se han cancelado a las EPS y ellos tienen la obligación a hacer esos pagos”, aseguró Zuluaga.

Entre tanto, agregó que “en los indicadores de liquidez del año 2022 de las 24 EPS con más usuarios, por lo menos ocho de ellas presentan un índice de liquidez por debajo del normal, efectivamente ahí estatura está Sanitas y estos asuntos son los que se tienen que revisar frente a la discusión que tiene que darse con o sin reforma”, afirmó.

Sobre los billonarios litigios de las concesionarias señaló que hoy el país tiene un promedio de 29, de esas son 19 públicas, que se financian con peajes y vigencias futuras. Frente a esas dijo que hay tres problemas principales: la congelación del del incremento del peaje que llevó a deudas por 1 billón de pesos, así mismo,

Sobre el error que cometió el Ministerio de Hacienda de pagos dobles, el ente de control anunció una indagación preliminar para saber si hay presuntas irregularidades o detrimento. Sin embargo, el MinHacienda dijo que no se le va a cobrar a nadie el 4x1.000 y esto no afectará en temas de impuestos para los funcionarios. Al respecto, Zuluaga apuntó que “la Contraloría debe tener todos los soportes que justifiquen que efectivamente no se va a causar un daño patrimonial”.

Además, afirmó que deben verificar que se haga una total reversión de recursos pues si queda algún faltante “se constituye en un hallazgo fiscal y se inicia un proceso de responsabilidad fiscal contra las personas que participaron. Primero el ministro como gestor fiscal y responsable de la cartera y por ende de los funcionarios que estuvieron involucrados en esta situación”.

