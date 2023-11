Sin comida, sin agua, sin comunicación: así es la situación de presos palestinos en Israel

Más palestinos detenidos fueron liberados durante la tregua en Gaza. Sobre el tema, la Sociedad de Prisioneros Palestinos dice que las fuerzas israelíes han detenido a 168 palestinos en la ocupada Cisjordania desde el inicio de ese cese al fuego. Durante el mismo período, Israel ha liberado a 150 palestinos como parte del acuerdo.

Para hacer una actualización sobre estos hechos, pasó por los micrófonos de La W, Mohamad Samad, portavoz en español de la Comisión de Detenidos y Exdetenidos en Palestina, quien además es activista en el campo de los presos.

“Hasta ahora fueron liberadas 33 mujeres y 117 niños que fueron víctimas, no tienen nada que ver con Hamás”, aseguró el portavoz.

Asimismo, se refirió al estado de salud de los presos palestinos, quienes se encuentran en situaciones graves.

“Los palestinos en general están sufriendo tortura sistemática de Israel, abusos, al lugar donde los llevan no hay electricidad ni agua, no pueden ducharse, según los testimonios de los detenidos al desayuno les dan un huevo duro y al almuerzo una papa, no es más”, reveló.

Esto sumado a que, según expresó, no habían tenido comunicación con sus familiares desde octubre.

Las autoridades israelíes siguen reteniendo a 60 mujeres palestinas en la cárcel, y la mayoría de ellas arrestadas después del 7 de octubre, dice una organización no gubernamental local.

