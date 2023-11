La Adres no va a hacer la auditoría: MinSalud responde por críticas a reforma a la salud

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, habló en los micrófonos de La W sobre la aprobación de 15 artículos de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y las críticas que ha recibido el Gobierno Nacional por esta propuesta.

En primer lugar, el jefe de la cartera de Salud indicó que “hay una desinformación en el sentido de que no va a haber auditorías. Las funciones de siempre de las EPS y las que se transforman a gestoras son los que van a auditar. Se dice es que una IPS pasa una factura, la EPS transformada en gestora tiene que auditarla, si se llega a demorar más de un mes, la IPS puede pasar la factura a la Adres y se le paga el 85%, pero la EPS transformada en gestora tiene que seguir auditando”.

Añadiendo que, si llega a haber alguna irregularidad por un pago de más o por falta de un ajuste de cuenta, se corrige al mes siguiente “entonces no hay ningún inconveniente, aquí no se va a dejar de auditar, ninguna cuenta se va a dejar de auditar. Lo que estamos dándole es la posibilidad de que las IPS tengan caja”.

En esa misma línea, el ministro Jaramillo comentó que “la Adres no va a hacer la auditoría. Vamos a pagar el 5% a las gestoras, 5% representan 4 billones y medio del año entrante (…) las EPS no desaparecen, van a hacer exactamente lo mismo, lo que no van a recibir es el dinero”.

