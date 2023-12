Es una actitud incomprensible: MinDefensa tras paro armado del ELN en Chocó

El ELN entró en paro armado indefinido en los municipios de Sipí y Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, que ha generado según el gobernador, el confinamiento y desplazamiento de miles de personas y familias que ante el temor han decidido salir de la zona.

“Está paralizada la gente, no se pueden mover de sus caseríos, no pueden realizar su abastecimiento en ninguna de las cabeceras municipales”, indicó el funcionario en diálogo con La W.

Ante este escenario, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reprochó la actitud del ELN. “El solo anuncio genera mucha zozobra e intranquilidad en la comunidad, aún habiendo presencia permanente de Fuerzas Militares (…) las comunidades frente a algunas represalias que pudieran tomar en este caso el Ejército de Liberación Nacional, se confinan, esta es una actitud totalmente incomprensible de una organización ilegal que habla de paz y que está en la iniciación del quinto ciclo de negociaciones asume comportamientos de esa naturaleza, eso no es compatible con los diálogos de paz”.

Además, agregó: “no es compatible con una buena voluntad que se espera y que de parte del Ejército de Liberación Nacional y que en todo caso siempre en las mesas de negociación siempre la generación de confianza es uno de los elementos indispensables y cuando se asume esta doble actitud, realmente genera desconfianza sobre los verdaderos propósitos, se debe ser muy claro de cual es la posición frente a la disposición de paz”.

Sin embargo, según pudo conocer la W con fuentes del Ministerio de Defensa, se tiene información de agencias de inteligencia que indicarían que este anuncio de paro armado se habría hecho, para poder mover y recibir el dinero producto de las economías ilícitas y sacar la droga de esta zona del país.

Se tiene, de hecho, en poder, un audio en donde se advierte de esta estrategia para hacer llegar el dinero a ciertas zonas. Además, en el punto en donde se anunció el supuesto paro, no se tienen reportes de combates entre el ELN y el Clan del Golfo, como si en otras zonas del Chocó en donde se disputan el control de la minería ilegal, “por lo que la intención es no tener presencia de nadie para poder mover el dinero. Allí el control ya lo tiene el ELN y no es fácil meterse”, indicó una fuente consultada por La W.

Otra fuente de la zona indicó que “por el temor la gente no sale, hay movilidad fluvial desde Istmina hasta San Miguel y de ahí hasta Negrías y Puerto Murillo o el litoral, la gente no se está moviendo por temor que se les diga algo por parte del ELN”.

Aunque las tropas militares tienen presencia en el río San Juan, los integrantes del ELN, han utilizado el mismo modus operandi, de enviar audios por WhatsApp para intimidar a la población con la amenaza de paro, por orden de ‘Yerson’ o ‘Ministro’, cabecilla del Frente Ernesto Guevara, a quien el anuncio del paro le convendría para poder utilizar otros corredores, mientras los militares brindan seguridad a la población civil.

Yerson’ es experto en manejo de explosivos y actualmente se moviliza por los ríos Tordo, y Urpua que hacen parte de un corredor empleado para sacar pasta base de coca y cocaína por parte del frente Ernesto Che Guevara de este grupo armado ilegal.

La organización vende la droga y cobra un millón de pesos por kilo a los traficantes por ponerla en un sector ubicado en el río Urpua, conocido como Guayabal, el cual está cerca al mar. Por eso, se ha identificado por parte de inteligencia de la fuerza pública que, para atentar contra unidades de la Armada Nacional, se está estudiando una nueva forma de hacer cargas explosivas para que sean más resistentes al agua y así poder detonarlas al paso de las embarcaciones militares.

De igual forma, se han identificado varios casos de presiones a la población civil en los municipios que comprenden la región del San Juan como Istmina, Sipí, Nóvita y Bajo Baudó.

El informe de inteligencia destaca que por parte del ELN continúa el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes, amenazas a líderes indígenas y estigmatización de la población por parte del frente guerrillero al mando de ‘Yerson’.