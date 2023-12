Hubo reunión en París: revelaciones de Martha Lucía Zamora sobre licitación de pasaportes

En diálogo con El Reporte Coronell, Martha Lucía Zamora confirmó su renuncia al cargo de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tras la polémica con el canciller Álvaro Leyva relacionada con la accidentada licitación de pasaportes en Colombia.

Según ha revelado El Reporte Coronell en La W, Leyva ha negado repetidamente que haya gritado a Zamora por diferencias sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Greg & Sons.

Según recoge Daniel Coronell en su columna, “Leyva quiere, con razón o sin ella, sacar a Thomas Greg del negocio”. Zamora, por su parte, ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, “es necesario buscar una solución alternativa porque el Estado puede perder la demanda y la rabieta de hoy puede costarles mañana a los sufridos contribuyentes 120.000 millones de pesos”.

Una versión, ratificada por varios testigos, ha señalado que el pasado lunes 27 de noviembre el canciller Leyva abordó a Zamora cuando ella se encontraba en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, sin mediar palabra, empezó a gritarla, señalarla con el dedo, manotear y vociferar varias frases como: “Usted no cuida al presidente, yo soy el único que lo cuida” y “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.

A propósito de esta polémica, Zamora conversó con El Reporte Coronell en La W y, además de ratificar su renuncia al cargo –la cual asegura que le fue exigida en dos ocasiones–, mencionó detalles de una reunión llevada a cabo en París en la que se abordó la licitación en cuestión.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, contó Zamora.

En ese sentido, aseguró que, de inmediato, pondrá esta información en conocimiento del fiscal general y del director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía “para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves relacionados con esta licitación en donde corren millones de pesos debajo de todo esto”.

