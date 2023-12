Renuncia Martha L. Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El canciller Álvaro Leyva ha negado repetidamente que haya gritado a Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por diferencias sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Greg and Sons.

Leyva quiere, con razón o sin ella, sacar a Thomas Greg del negocio. En contraste Zamora ha dicho que, desde el punto de vista jurídico, es necesario buscar una solución alternativa porque el Estado puede perder la demanda y la rabieta de hoy puede costarles mañana a los sufridos contribuyentes 120.000 millones de pesos.

De acuerdo con una versión sostenida por varios testigos, el pasado lunes el canciller Leyva se aproximó a la doctora Zamora cuando ella estaba en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y sin mediar palabra empezó a gritarla, manoteó, la señaló con el dedo, y vociferó entre otras frases las siguientes:

–Usted no cuida al presidente. Yo soy el único que lo cuida.

–Ya usted ha oído lo que Petro piensa de los pasaportes

–A mí no me importa que condenen al Estado con lo que demora un proceso

­––Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto

Al señor canciller, que niega los gritos y las frases, debería importarle la plata para pagar la demanda porque saldrá del bolsillo de todos los colombianos.

En fin, el Reporte estaba al aire, el señor canciller Leyva me llamó y me escribió desde Dubái, donde estaba al lado del presidente Petro.

Álvaro Leyva, Susana Mohamad y Gustavo Petro. Foto: Suministrada Ampliar

Pasó cuando El Reporte estaba al aire, se interrumpió la señal por unos segundos. Luego me escribió negando que hubiera hecho lo que dicen tres testigos.

La afectada Martha Lucía Zamora, en cambio, puso un trino citando lo dicho aquí y agregando esta frase: “reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.

Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado. https://t.co/LeeyhIGjRI — Martha Lucía Zamora Ávila (@maluzamora60) December 1, 2023

El trino de la doctora Zamora fue a las 7:56 de la mañana. No hubo respuesta pública del canciller Leyva, pero a las 10:30 de la mañana, el presidente Gustavo Petro escribió desde Dubái.

“No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”.

No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. https://t.co/Ioh5UjJJ1U — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2023

Es decir, el mandatario no solo tomó partido a favor del canciller Álvaro Leyva, sino que sugirió que la doctora Martha Lucía Zamora está usando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para “defender intereses privados”.

La renuncia de Martha Lucía Zamora

En diálogo con El Reporte Coronell, Martha Lucía Zamora confirmó sus renuncia al cargo.

“La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio no lo cuestiono. Efectivamente le di mi palabra de honor de que el lunes (4 de diciembre) lo haría a primera hora, como ya lo he hecho mediante una carta formal de renuncia dirigida al señor presidente mediante el doctor Carlos Ramón González”, expresó.

A propósito, reveló que le pidieron dos veces en un mismo día su renuncia, por lo que al final y tras hablar con sus familiares, tomó la difícil decisión. Adicionalmente, sostuvo que no conoce a ninguno de los proponentes de esta licitación.

“El mismo día del comité, quedaron dos órdenes pendientes: una de ellas fue consultar con la Procuraduría la posibilidad de realizar una mesa de trabajo”, relató Zamora a este medio.

Adicionalmente, Zamora se pronunció acerca de las personas que hicieron parte del comité, entre ellas mencionó el nombre de Juan Carlos Losada Perdomo a quien, asegura, “vi pasar por los pasillos de Casa de Nariño y me llamó la atención porque fue muy beligerante en el comité”.