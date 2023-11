Canciller defendió a Petro por su ausencia en evento de conmemoración del acuerdo de paz

Álvaro Leyva, canciller de Colombia (Photo by CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) / CRIS BOURONCLE

En el marco de la conmemoración del séptimo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las Farc que tuvo lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; el canciller Álvaro Leyva, defendió al presidente Gustavo Petro por su ausencia en este evento y arremetió en contra del gobierno del expresidente, Iván Duque.

“El hecho de que no haya podido venir no quiere decir que no esté comprometido (…) hay que tener en cuenta que hubo 4 años perdidos porque se eligió a un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz”, dijo.

En cambio, comentó que el presidente Petro no es responsable por lo que se dejó de hacer durante la anterior administración.

“Prácticamente le toca arrancar de cero porque el presidente Santos firma la paz, pero agota su periodo. De tal manera que lo que se ha hecho, se ha hecho muy a función de lo que ha adelantando este mandatario”.

Finalmente, el canciller Leyva dijo que siempre habrá “enemigos agazapados de la paz” sobre todo de la paz total que ha venido liderando el gobierno del presidente Gustavo Petro y que ha sido una de sus banderas.

“Construirla no es fácil, pero es mejor ensayar y no tener que lamentar”, concluyó.