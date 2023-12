Debate: reacciones del Congreso a la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara

Los representantes Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; y Víctor Salcedo, del Partido de La U, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la aprobación de la reforma a la salud por parte de la Cámara.

A propósito del artículo 42 de la reforma a la salud que le cerraba la puerta a la elección de los gerentes de hospitales por concurso.

“Hubo una gran discusión alrededor del artículo 42 que defendí, pero ya había un decreto que establecía las disposiciones de los empleos en las entidades territoriales, las gerencias de hospitales están allí”, dijo.

Además, Velásquez mencionó que con la negativa que le dio la Cámara al artículo 42, “se perdió una gran oportunidad”.

Ante la posibilidad de que la reforma a la salud no salga bien y el sistema de salud no funcione, la representante Velásquez aseguró que la responsabilidad política en ese caso será de ellos, de los congresistas que apoyaron y votaron a favor de la reforma.

“La responsabilidad es nuestra, es indudable. Creo que el modelo de atención de salud debía tener un cambio, el centro debe ser la persona”, aseguró.

Asimismo, afirmó que el artículo 48 de la reforma “transformó a las EPS en gestoras de salud y vida. Entre sus funciones está el control de gasto, la prevención”.

Por otro lado, el representante de La U Víctor Salcedo expresó que el gobierno le “hizo fuerza” a muchos artículos de la reforma, por lo que le extrañó que no lo hiciera con el número 42.

“El Gobierno hizo fuerza por muchos artículos, al final ese lo dejó. No lo voté porque no hablaba de concurso, sino de ‘curso’. Me parece que hay que establecer un tema de meritocracia y esperamos que en el Senado se deje realmente como debe ser”, contó.

Finalmente, Salcedo, aunque no votó el artículo 42, se refirió a la responsabilidad que tiene el Partido de La U en la aprobación de la reforma a la salud, pues fueron 12 de 16 los votos que dio la colectividad.

“Hay que asumir responsabilidades. Yo no estuve de acuerdo con varios compañeros que acompañaron la reforma. El texto original de Carolina Corcho no traía funciones para las EPS. No voté la reforma porque no tiene marco fiscal y tiene un periodo de transición muy corto (2 años), no la voté porque no se entendió el modelo de aseguramiento”, indicó.

“Aquí había un sistema que funciona y al que había que hacerle ajustes. Ojalá mañana no colapsen el sistema por cuenta de todo lo que se les entregó”, concluyó.