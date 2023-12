Voces a favor y en contra del artículo 42 de reforma a la salud: esto dicen congresistas

Reforma a la salud, Colombia. Foto_ Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Los representantes a la Cámara de la Alianza Verde Martha Alfonso y Cristian Avendaño, y Carlos Ardila, del Partido Liberal, debatieron en La W acerca del artículo 42 de la reforma a la salud que le cerraría la puerta a la elección de los gerentes de hospitales por concurso.

Para la representante Alfonso, que los alcaldes y gobernadores elijan a dedo los gerentes de los hospitales ya viene sucediendo desde 1991 y muchas veces personas sin experiencia se quedan con esos importantes cargos.

“La reforma pone contrapeso para que se deje de dar esa corrupción en los hospitales. Lo que hace el artículo 42 es proponer que haya una medición de competencias que significa mérito, pero no concurso”, dijo.

Sobre el papel del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el Congreso, Alfonso mencionó que el jefe de cartera quiere que se encuentre “un punto intermedio porque en la plenaria existe un acuerdo entre el Partido Liberal y La U para tumbarlo”.

Por su parte, Avendaño cuestionó este artículo de la reforma, pues “se supone que, si queremos cambiar el sistema para hacerlo meritocrático y efectivo, los argumentos no pueden ser la misma conducta politiquera”.

A propósito, el representante Avendaño explicó por qué los partidos políticos están cediendo ante la reforma a la salud que está a solo cinco artículos de ser aprobada totalmente, algo por lo que César Gaviria, líder del Partido Liberal, le recordó a su bancada las líneas rojas que tienen con dicha reforma.

“Lo que sentí en la plenaria es una aceptación del discurso del ministro Velasco que decía que había una responsabilidad política en estos cargos (gerentes de hospitales). Me pareció lo peor es que el argumento fue que si el alcalde o gobernador no ponen al gerente no le pasarán al teléfono”, señaló.

Además, resaltó la diferencia de opiniones entre el ministro del Interior y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “eso es un problema estructural del Gobierno”.

Por último, el liberal Carlos Ardila indicó que el artículo 42 de la reforma es “más lapso” con la elección de gerentes de hospitales que lo que se tiene en el sistema actual, pues se habla de que el aspirante solo tendría que hacer un curso para dirigir una entidad de salud.

“Yo me quedo con un profesional y no con alguien que realice un curso. Las calidades del gerente que se consignan en este artículo son inferiores a las que hay ahora”, afirmó.

Finalmente, Ardila le envió un mensaje al expresidente César Gaviria y le pidió reunirse con la bancada y no que la comunicación sea por medio de cartas en medios de comunicación.

“Lamento que la comunicación con Gaviria sea a punta de cartas, como bancado no hemos podido reunirnos con él. Respeto su posición, pero aprovecho la oportunidad para decir que esa no es la vía, él debe convocar a la bancada”, concluyó.