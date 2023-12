En medio de polémica por artículo 42, Cámara suspende debate de reforma a la salud

Reforma a la salud. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Chepa Beltran

La Plenaria de la Cámara de Representantes no logró culminar este lunes el trámite de la reforma a la salud, en su segundo de cuatro debates. Pese a que sólo faltan cinco artículos, la discusión se volvió a caldear por cuenta del artículo 42 relacionado con la provisión se empleo de director de hospital.

Durante la sesión y después de haber aprobado cuatro artículos en bloque, varios sectores sentaron sus voces de protesta por la propuesta del Gobierno Nacional con la cual se cerraría la puerta a que la selección se haga por concurso.

Muchísima atención ⚠️‼️



Se cocina jugadita (otra vez) a esta hora en la @CamaraColombia para tumbar el artículo 42 que impone condiciones de meritrocacia para la selección de gerentes de hospitales públicos.



Presidente @petrogustavo, usted ya había desautorizado a los ponentes… — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 5, 2023

Ante esto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió la palabra y explicó que la posición del Gobierno es que el Congreso debería encontrar un mecanismo en el que se garantice el mérito, pero sin que haya concurso y sin marginar a los alcaldes y gobernadores.

“He pedido, a nombre del Gobierno, que se mantenga un criterio de mérito y que ese criterio de mérito no le quite la facultad a gobernadores y alcaldes para poder decidir. ¿Cómo se puede hacer? Ustedes tienen la sabiduría de hacerlo”, dijo Velasco.

Ante la controversia suscitada, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, suspendió la sesión para dar espacio a que los ponentes busquen una nueva redacción con la que se pueda buscar el consenso que hoy no se ha podido lograr frente al artículo.

Además de este punto, están pendientes los artículos relacionados con consulta previa y las facultades extraordinarias que se le entregarían al presidente Gustavo Petro para capitalizar la Nueva EPS.

El debate se reanudará este martes 5 de diciembre, a las 11 a.m.