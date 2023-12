¿Cómo cuidar el hígado al momento de consumir licor? Experto explica

Llega diciembre y con este mes, a parte de las festividades que se celebran en Colombia como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, también llegan diferentes dilemas para el ser humano en materia de control de peso y alimentación, pues se tiene la creencia de que en esta época del año se suele comer ‘más de lo que se debe’, además de la ingesta de alcohol, pues es una fecha de festejos.

Por esta razón, el hígado sería uno de los órganos que más podría verse afectado, ya que según explica la Mayo Clinic, “el hígado es esencial para digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas del organismo”, por lo que es la parte del cuerpo que recibe directamente todos los alimentos, especialmente el licor.

En este sentido, el médico hepático Óscar Beltrán pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explica cómo se puede cuidar el hígado durante épocas navideñas.

El médico inició explicando que “el alcohol en exceso hace daño, si se hace con equilibrio, sin exceder, indudablemente puede, razonablemente, no producir daño hepático”, contó.

Relató que en la actualidad “probablemente el trago más subvalorado es la cerveza, tiene una concentración muy baja de alcohol, pero si las personas se exceden y toman, por ejemplo, tres cervezas, es como si tuvieran 100 centímetros de whiskey o ginebra”.

“Si se ingiere alcohol hay que hacerlo responsablemente sin excederse porque es ahí donde se comienzan a tener problemas”, puntualizó.

Así, el doctor Beltrán dio algunos consejos para evitar que se quede bajo los efectos del alcohol y consuma esta bebida de manera responsable, haciendo que su hígado reciba menos impacto.

“Primero es que, si usted tiene el estómago vacío, aumenta la absorción del alcohol, entonces usted debe comer adecuadamente, la leche por ejemplo, disminuye esa absorción del alcohol”, contó.

Como segundo punto dijo: “tomar bebidas que tengan menos concentración de alcohol, el whiskey, la ginebra tienen un 40%, vino 10%, cerveza 4%, cola y pola menos”.

En tercer aspecto, mencionó que “las personas que tienen enfermedades hepáticas previas, hígado graso, etc. Ya tienen un daño previo y eso hace a que sean más susceptibles a los efectos del alcohol”.

Finalmente, que “si usted está tomando alcohol y sale al sereno se genera una contracción de los vasos sanguíneos con el frío y se aumenta la absorción de alcohol, eso hace que se pueda emborrachar rápidamente”.

“En general es tener un consumo responsable”, dijo.

El experto concluyó su entrevista mencionando que “la grasa bloquea la absorción del alcohol, el alcohol produce el fenómeno de intoxicación que comienza con la exaltación de la amistad, todos se vuelven amigos, y eso se correlaciona con los niveles del alcohol en sangre. No excederse, no combinar y no tomar con el estómago vacío, todo eso evita que usted haga las fases de intoxicación del alcohol”, relató.

Escuche la entrevista completa a continuación: