Tratamientos estéticos no invasivos: ¿cómo saber si el paciente es apto?

En Salud y Algo Más la doctora Natalia Reyes Gutiérrez, cirujana plástica, dio detalles sobre los tratamientos estéticos no invasivos.

De acuerdo con lo señalado por la doctora, “se debe entender que todos los pacientes necesitan una valoración previa para definir si necesita una cirugía o procedimiento no quirúrgico”.

Así las cosas, mencionó que cuando se determina que el paciente es apto para la cirugía, es apto, se evalúan los antecedentes, se opera con un cirujano plástico certificado la operación es la indicada.

“Pero algunos pacientes, por el temor a la anestesia, buscan tratamientos no quirúrgicos, que también si son realizados de una forma adecuada darán resultados importantes, pero entendiendo que un procedimiento no quirúrgico no reemplaza a uno quirúrgico. Por eso la importancia de evaluarse con un especialista experto”.

De igual forma, mencionó que “todas las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas se pueden realizar después de los 18 años. Hay otro tipo de operaciones que se pueden realizar en menores de edad, pero en casos de cirugías estéticas a mayores de 18 años es importante hacerlo en acompañamiento”.

“Tenemos que revisar por qué nos estamos realizando las cirugías, mirar a fondo, si es por presión social o problemas de autoestima. Es importante que nosotros como especialistas guiemos a la paciente en esta importante decisión”, puntualizó.