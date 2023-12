Desde el Hospital San Rafael de Tunja están listos para la noche de velitas

Tunja

Médicos, especialistas, enfermeros y directivos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja están listos para recibir la noche de velitas en la capital del departamento de Boyacá.

El gerente de la entidad, que recibe pacientes de 28 municipios de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, señaló que desde hace un tiempo se tiene definido el Plan de Contingencia para estas fechas en las que se presentan casos de quemados, intoxicados, heridos por riñas, entre otros.

“Desde el Hospital Universitario San Rafael de Tunja se están tomando todas las medidas no solamente para el día de velitas, sino para toda la temporada navideña. Afortunadamente en Boyacá desde hace ya varios años el número de accidentes y de lesiones por mal manejo de la pólvora han venido disminuyendo pero esto no significa que desde el Hospital San Rafael nos relajemos, por el contrario, seguimos alerta, es un servicio de urgencias que como ustedes saben es el principal servicio de urgencias del departamento, es por esto que tenemos la especialidad de cirugía plástica, médicos especialistas en atender urgencias, tenemos todo un equipo científico, técnico y médico dispuesto para cualquier tipo de eventualidad”, aseguró Pertuz.

Quemados con pólvora en época de fin de año. / Foto: Cortesía / Hospital San Vicente Ampliar

Recomendaciones para tener en cuenta en estas fechas especiales

Si bien es cierto que desde hace algunos años no se han presentado casos de quemados en la capital boyacense o los 28 municipios en los que el hospital tiene jurisdicción, el directivo de la entidad hace un llamado para evitar que esto suceda.

“Desde el Hospital Universitario San Rafael queremos hacer un llamado en varios aspectos. El primero de ellos, la pólvora no es un juego de niños. Dejémosle eso a la gente que sabe, dejemos eso a los que ponen las alcaldías, disfrutemos de la pirotecnia hecha por profesionales no permitamos que nuestras fiestas navideñas y de fin de año se arruinen por un accidente con pólvora, que en algunos casos lleva secuelas absolutamente irremediables, pérdida de ojos, pérdida de extremidades, cicatrices en cara, no permitamos que, en nuestros hogares, y sobre todo, nuestros niños manipulen la pólvora. El segundo tema y que también se nos presenta muchísimo en esta época es la intoxicación por licor adulterado. Desde el hospital sabemos que es época festiva, es una época navideña donde las familias comparten, donde se toma licor, donde se toman bebidas embriagantes. Este es un gran llamado a toda la comunidad para que esos licores sean comprados en sitios reconocidos, en almacenes de cadena, que vengan con su estampilla. La intoxicación por licor adulterado produce ceguera absolutamente irreversible, causa daño severo del nervio óptico, lesiones hepáticas irreversibles e incluso pueden llevar a la muerte. Y por último en estas fiestas también se acostumbra a comer mucho cerdo, pavo, embutidos, todo este tipo de comidas, pescado es muy importante que esos alimentos sean bien cocinados, que sepamos la procedencia de esos alimentos, que se compre en lugares reconocidos de tal forma que podamos garantizar la inocuidad de cierta manera de los alimentos que llevamos a nuestra casa. Todos queremos proteger a nuestra familia, pero la forma es cómo lo vamos a hacer”, agregó el directivo.

De otro lado, las autoridades militares de Tunja y Boyacá piden a la ciudadanía tener precauciones en estas fechas tan importantes para evitar dolores de cabeza.