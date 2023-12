Si colombianos se sienten más cómodos votando manual, seguiremos así: nuevo registrador

Hernán Penagos, el nuevo registrador Nacional, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para hablar de lo que será su gestión mientras se mantiene al frente de la entidad, tocando temas como la lucha contra la corrupción electoral, el abstencionismo y el voto electrónico.

Precisamente, sobre este último, Penagos aseguró que no es una prioridad, pues para hacerse efectivo se requerirá de un consenso de todos los sectores.

“El mejor sistema electoral no es el de uno u otro país, es el que transmite confianza. El voto electrónico, mixto o cualquier otro, tiene que ser una especie de consenso, de acuerdo entre las organizaciones políticas y los ciudadanos del país”, aseguró el registrador.

Asimismo, dijo que no le parece correcto que un registrador insista en una iniciativa donde no haya consenso de todas las partes.

“No creo que sea prudente incorporar una nueva modalidad de voto sin un acuerdo previo entre todas las organizaciones. Si los colombianos se sienten más cómodos votando de manera manual, seguiremos trabajando con el voto manual”, afirmó.

También expresó que hay otras prioridades, “mejorar las condiciones del sistema electoral no depende exclusivamente del voto (…) El voto electrónico no resuelve los temas de corrupción electoral en Colombia, e insisto, si no hay un consenso, yo no pienso insistir en eso”.

El pasado 22 de noviembre las altas cortes eligieron al expresidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos como nuevo registrador nacional para reemplazar a Alexander Vega, nombramiento que ha caído con buen ambiente en gran parte de los sectores de la sociedad ya que ha logrado distanciarse de la clase política tradicional aportando incluso al desarrollo de la paz.

Escuche la entrevista completa en La W: