La Fiscalía abrió una investigación por amenazas contra el presidente Gustavo Petro

La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una noticia criminal a raíz de las amenazas contra el presidente, Gustavo Petro, que se conocieron en las últimas horas.

En un corto comunicado señaló que el grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos “está adelantando las labores investigativas para esclarecer los hechos”. Adicionalmente, fue designado un grupo de investigadores y un fiscal especializado.

Más temprano el mandatario escribió en su cuenta de X: “Le solicito a la @FiscaliaCol investigar a esta persona que aparece en el video y que está amenazándome de muerte a mí y a toda mi familia”.

Se refería a un clip en el que un hombre sin identificar pronuncia: “los vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti”, refiriéndose a Petro. “(…) Eso es un mensaje bien bravo. Y al ELN y a las FARC que se preparen”, continúa diciendo.

No es la primera vez que el mandatario recibe este tipo de amenazas. De hecho, no hace más de 10 días denunció una cadena de WhatsApp en la que no solo se le criticaba, sino que también se pedía su muerte.

“Le solicito a la Fiscalía, en su función, investigar al autor de los mensajes en WhatsApp que están pidiendo mi muerte y manipulando la opinión ciudadana”, solicitó en esa oportunidad.

Inicialmente la denuncia fue publicada por Alfredo Saade, quien compartió un audio en el que se escucha a un hombre sin identificar diciendo que Gustavo Petro “va a ser peor que Nicolás Maduro”.

El personaje en cuestión también lanzó una amenaza: “a ese tipo no lo dejan terminar el Gobierno, sea porque le den en la cabeza o porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas”.