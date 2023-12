“No sé por qué a personas tan buenas le pasan cosas tan atroces”: padre de Michel González

Genaro González, padre de Dahiana Michel González, la niña de 15 años asesinada en Cali, habló con La W al respecto de el crimen de su hija en la que se señala como principal sospechoso a Harold Andrés Echeverry, un vigilante de la zona.

El papá de la menor relató que su familia estaba compuesta por cinco hijos: “tres de mi esposa y luego tuvimos otros dos”. Añadió que son personas humildes, de escasos recursos.

“Lastimosamente hubo separación con mi pareja y yo me quedé solo con ella, la crie y traté de inculcarle valores a mi niña, era muy educada, amable y sonriente. No sé por qué a personas tan buenas le pasan cosas tan atroces. Ella era todo para mí”, afirmó.

Destacó que los sueños de Dahiana Michel eran el dibujo y ser médico porque le gustaba atender a las personas.

“Era una niña muy viva y a todo el mundo le caída bien, la conocían como ‘Risitas’ y yo la quiero seguir recordando así”, mencionó.

Dahiana Michel González. Foto: W Radio Ampliar

Ante la pérdida de su hija, se mostró reflexivo: “sé que a veces no entendemos las cosas, pero Dios tiene su propósito. Ahora queda tratar de aceptar las cosas y buscar paz”.

Sobre el presunto asesino de Michel, aseguró que llevaba como un año trabajando como vigilante en un taller del barrio y no era tan conocido. “Pasaba y saludaba. Personas que compartieron con él dicen que era amistoso”.

“Uno como doliente quiere atrapen ya al asesino, pero todo tiene su tiempo. Estoy seguro de que la Policía capturará a ese asesino”, añadió.

Finalmente, expresó que cuando pasó el asesinato de Michel, su hija mayor le comentó que ese hombre siempre las acosaba, las miraba morbosamente cuando iban al colegio.

“Me dijeron que no quería que yo me metiera en problemas (por eso no le dijeron). Le pido a las jóvenes que hablen, que no se sientan intimidadas, hablen con sus padres para tomar los correctivos”, concluyó.