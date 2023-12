Papá de Michel González sobre la captura del presunto asesino de su hija: “es un alivio”

Con emotivos abrazos y en medio de aplausos de familiares y vecinos, Genaro González, padre de Daihiana Michell González Sierra, asesinada en Cali el pasado 7 de diciembre, expresó su alivio tras enterarse de la captura de Harold Andrés Echeverry, presunto responsable del feminicidio.

Pide a la justicia que la muerte de su hija de 15 años no quede impune y que se establezca una condena ejemplar.

“Siento un descanso, mi hija ya no está, pero esto es un alivio para la familia y se me eriza la piel. Que las autoridades descarguen todo el peso de la ley porque una persona de estas no merece estar libre en las calles”, señaló.

El presunto asesino, quien desmembró a la menor y ocultó sus restos en un taller de pintura automotriz del barrio San Judas de Cali, fue capturado en Villavicencio cuando se movilizaba en una motocicleta.

Este lunes en el cementerio Parque Memorial La Ermita, de Yumbo, se realizó el sepelio de Daihiana Michell González Sierra.