Funcionarios del INM denuncian que los desvincularon irregularmente en periodo de prueba

Cuatro funcionarios que ingresaron a la planta del Instituto Nacional de Metrología (INM), entidad adscrita al Ministerio de Comercio, en enero de este año gracias a un concurso de carrera administrativa denuncian que fueron desvinculados en su periodo de prueba a través de irregularidades en la evaluación.

La W habló en primicia con ellos y aseguran que las calificaciones que obtuvieron no obedecen a los compromisos que hicieron en el contrato.

También señalan que en esos meses se debía hacer un análisis de las dificultades que ellos estaban teniendo para tomar correctivos o un llamado de atención, algo que tampoco se hizo.

“Al no haberse suscrito compromisos de mejoramiento individual resulta desproporcionado que finalmente se les otorgue a los funcionarios una calificación insatisfactoria, basada en una mirada desde todo punto de vista subjetivo”, advierten los afectados.

Incluso, dos de ellos señalan que les realizaron pruebas que no tenían nada que ver con las funciones que realizan.

El Instituto Nacional de Metrología respondió a W Radio que tres de ellos aún siguen en la entidad y que se encuentran en trámite los recursos de reposición o apelación que ellos pusieron en contra de las evaluaciones.

Además, dijeron que “a la fecha han ingresado en total 102 funcionarios que han sido nombrados en periodo de prueba, de los cuales 79 han superado satisfactoriamente dicho periodo, 23 aún no han finalizado el mismo y 4 de ellos no obtuvieron resultados satisfactorios y en consecuencia, no superaron el periodo de prueba (...) demostrando que el Instituto Nacional de Metrología de Colombia ha aplicado criterios objetivos en las calificaciones efectuadas sobre sus funcionarios conforme a los lineamientos de la CNSC”.

En este sentido rematan que “en todo momento ha respetado los derechos de los funcionarios, actuando de manera objetiva e imparcial, aplicando los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, buscando en todo momento respetar los derechos de las partes involucradas”.