Al Oído: ‘Firma contra las drogas’, la iniciativa que dirá NO a derogar Decreto 1844

La expectativa por los nombramientos de gabinete del alcalde electo Carlos Fernando Galán es total, e incluso están demorados.

Además, la ciudadanía quiere que se haga un corte de cuentas sobre cómo Galán recibe la ciudad de la alcaldesa Claudia López, quien parece un fantasma: ahora solo vemos publicidad de que hizo de todo, solo que quienes vivimos en Bogotá no lo hemos entendido.

¿De qué ciudad era alcaldesa Claudia López? Bogotá está llena de obras en las que, por favor corríjanme, uno nunca ve que estén trabajando y ya se siente viviendo en una polisombra. Ni qué decir del estado de las vías: hueco acá, hueco allá. La inseguridad, totalmente descontrolada.

Pero bueno, la alcaldesa está emocionada diciendo que hizo una súper Alcaldía cuando ni siquiera pudimos ver la Bogotá cuidadora de la que tanto habló. Arrancó la carrera a la Presidencia. Por eso, el alcalde electo debe agilizar y contarnos cómo recibe la ciudad.

Pasemos a lo que sí, pero no, pero sí: muchos dicen que suena Gabriel Santos para la Secretaría de Gobierno.

Lo cierto es que, en el Concejo de Bogotá, eso levantó muchas ampollas y molestias. Primero, porque algunos advierten que no cumple con los requisitos y segundo, porque algunos decían que era un tema del senador Miguel Uribe –cosa que tampoco es cierta–.

Lo cierto es que ahora el que está soñando con mayor posibilidad es Horacio José Serpa. Sí, el exsenador y exconcejal de Bogotá.

Ambos nombres sin escándalos y con buenas relaciones políticas con los concejales.

Cerramos Al Oído con las medidas que se vienen para el otro año.

Luego de la derogación del Decreto 1844 de 2018, que facultaba a la Policía Nacional para decomisar la dosis mínima, desde Cambio Radical saldrán a las calles a recoger firmas en defensa de los espacios públicos y la familia.

La iniciativa se llamará ‘Firma contra las drogas’, con la que buscarán incluir, en el marco del Plan de Desarrollo, la garantía de seguridad para el disfrute de las familias y le entregarán al alcalde electo, Carlos Fernando Galán, las firmas que se recojan.

En Bogotá, el abanderado será el concejal Rolando González, de Cambio Radical, a quien se sumarán otros concejales, bancadas y ciudadanos.

“Las familias en Bogotá y el país se sienten desprotegidas. Acompañaremos el NO al microtráfico, no a los jíbaros, con nuestros niños no. Nos uniremos con otros concejales y con veedurías ciudadanas esta defensa es de todos. No se trata de egos políticos, sino que es en defensa de la familia. No podemos permitir que, bajo libertades falsas, nuestros niños queden expuestos”, dijo el concejal González.

¿Usted firmaría?