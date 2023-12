Procuraduría confirma desabastecimiento de alimentos en la cárcel de Cómbita, Boyacá

Tunja

Una grave problemática ha sacado a la luz la Procuraduría General de la Nación con relación a la alimentación que se les está ofreciendo a los internos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

Tras una visita realizada este miércoles 20 de diciembre a este centro penitenciario, la Procuraduría General de la Nación encontró irregularidades en el suministro de la alimentación por parte de la firma que presta el servicio desde el pasado 6 de diciembre y que, según denuncian Personas Privadas de la Libertad, PPL, no cuenta con la capacidad logística para brindar un servicio idóneo.

Dentro de las irregularidades encontradas por el Ministerio Público está el desabastecimiento y descomposición de alimentos como frutas, tubérculos, verduras y lácteos, además del incumplimiento en la entrega de las tres comidas diarias y el refrigerio desde el pasado miércoles 6 de diciembre, circunstancias que afectan la población carcelaria y además a las Personas Privadas de la Libertad con patologías que demandan dietas con recomendaciones médicas.

“Pasados 13 días de ejecución contractual, no se avizora normalidad e idoneidad en la prestación del servicio, siendo por el contrario un común denominador la improvisación y vulneración de derechos de la población privada de la libertad”, asegura la Procuraduría en el acta de visita.

Otras de las problemáticas que evidenció la Procuraduría General de la Nación fue la falta de personal en la empresa prestadora del servicio, ya que, de nueve funcionarios contratados, siete de ellos han renunciado, la administradora del Rancho no cuenta con vinculación formal.

La Procuraduría encontró en la Cárcel de máxioma seguridad de Cómbita, Boyacá, alimentos en descomposición / Foto. Suministrada Ampliar

Defensoría del Pueblo en Boyacá se reunió con el director de la cárcel

Por su parte, el defensor del Pueblo de Boyacá, Jorge Eliécer Cortés señaló hace unos días que entabló diálogos con el director de la cárcel para conocer acerca de una inconformidad que presentaron los presos semanas atrás por medio de un vídeo, con relación a unas presuntas irregularidades que se habrían presentado con el servicio de alimentación por parte del nuevo operador.

“Luego de realizar una indagación, supimos que por una circunstancia de logística por el cambio de operador le han intercambiado alimentos, por ejemplo, ya no se les da pan sino arepa, pero no es que no se les esté suministrando, ha habido, al parecer, algunos cambios en el menú, pero sin que se afecte la minuta”, dijo.