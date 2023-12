“Liberación de Alex Saab fue un error”: John Bolton

La W conversó con el diplomático estadounidense John Bolton, quien en marzo de 2018 asumió como asesor de seguridad del entonces presidente Donald Trump, sobre la decisión del Gobierno del presidente Joe Biden de otorgar el indulto al empresario Álex Saab, quien es señalado de lavado de dinero.

Cabe recordar que esta decisión fue firmada el pasado 15 de diciembre, casi una semana antes de anunciarse el canje de presos tras un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

En el documento de perdón o indulto a Saab, queda claro que el empresario no podrá volver a los Estados Unidos y que, de igual manera, renunciará a los reclamos, demandas y derechos de cualquier clase en medio de su expediente.

Sobre cómo recibe el indulto entregado por el Gobierno estadounidense a Saab, Bolton aseguró en La W que lo considera un “gran error de la administración Biden”.

“Saab obviamente fue crítico de las finanzas personales de Maduro y las del régimen por mantenerlas a expensas de los venezolanos. Ciertamente, los estadounidenses reciben bien la liberación de media docena de norteamericanos que se encontraban injustamente detenidos por Maduro como ‘Fat Leonard’, (pero) no creo que el intercambio haya sido justo y este jugó totalmente a favor de Maduro”, aseguró el exasesor de seguridad.

En ese sentido, Bolton advirtió que dicho intercambio ayudó a “evitar posibles consecuencias si Saab hubiera cooperado con autoridades del Gobierno federal en procedimientos criminales imposibles en contra de Maduro”. Por eso, concluyó que “es claramente un triunfo para el régimen de Maduro y una pérdida para Estados Unidos y los venezolanos”.

En ese sentido, sobre si considera o no que Saab pudo haber aportado suficiente información antes de su liberación, el exasesor Bolton aseguró que “es una posibilidad”.

Así lo afirmó: “La pregunta es, ¿por cuánto tiempo Alex Saab resistió los esfuerzos para lograr que cooperara? Si lo mirara a través de los ojos de Maduro, diría que me gustaría traer de vuelta a Saab lo más pronto posible. No podemos excluir la posibilidad de que Saab haya cambiado y haya cooperado, pero no creo que si Maduro tuviera alguna razón para creer que eso hubiera sucedido, habría seguido adelante con el intercambio (de presos)”.

Por lo anterior, Bolton reiteró que, bajo su concepto, el beneficio del acuerdo claramente estuvo del lado de Nicolás Maduro.

Bolton, nacido en Baltimore y de 69 años, sirvió como asesor político del gobierno de Ronald Reagan. No obstante, fue en la administración de George W. Bush donde su nombre se dio a conocer con más fuerza, ya que trabajó para el Departamento de Estado y fue uno de los primeros en pedir la intervención militar en Irak.

Escuche la entrevista al exasesor John Bolton en La W:

La liberación de Alex Saab

El empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, a las 15:55 hora local del pasado 20 de diciembre.

Esto ocurrió horas después de que el Gobierno de Estados Unidos lo liberara, tras haber permanecido 1.286 días preso en Miami, acusado del delito conspiración para lavado de dinero.

Entre tanto, sigue vigente la probabilidad de que Saab haya ofrecido información sobre las finanzas de Maduro ante la aparición de información que daba cuenta de que el empresario barranquillero trabajó, al parecer, como doble agente, colaborando con la DEA por lo menos durante un año.

Adicionalmente, Saab fue incluido en la delegación oficialista en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición.