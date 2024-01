En vilo proyecto Autopista del Caribe Cartagena-Barranquilla

Cartagena

El proyecto de Concesión vial Autopistas del Caribe, corredor de carga Cartagena – Barranquilla, se encuentra el vilo, no hay certeza de que este se lleve a cabo por cuenta de la oposición que ha tenido debido al recaudo en peajes.

El gerente general la Concesión Autopista del Caribe, Ernesto Carvajal, le dijo a W RADIO que confía en las buenas decisiones que deben tomar alcaldes y gobernadores electos, además del gobierno nacional, para impulsar el proyecto que asegura contribuirá con el desarrollo económico y social de la región.

“Este es un proyecto que vale $4.3 billones, de esos 1.5 corresponden a la inversión de toda la infraestructura que se construirá, 2.8 corresponden a la operación y el mantenimiento de toda esa infraestructura existente; más todo lo nuevo que se va a construir, que son aproximadamente 100 kilómetros de vías, 16 puentes peatonales, un centro de control de operaciones muy moderno para monitorear todas las vías, la adecuación de dos áreas de servicio”, indicó Carvajal.

Añadió, “este proyecto tiene dentro de su alcance la construcción y puesta en operación de una nueva estación de peajes que se llama Arroyo de Piedra, que queda en jurisdicción del municipio del Luruaco; digamos que es el punto medio entre Cartagena y barranquilla, se encuentra suspendida esa estación en este momento. Digamos que es un riesgo de menor recaudo que esta activado y confiamos que en el primer semestre del año 2024, con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte, logremos destrabar y sacar adelante para poder comenzar a trabajar en nuestro cierre financiero y poder pasar a la fase de construcción”.

La Concesión espera que el 10 de enero se registre el primer incremento de precios en sus peajes y que el 16 de febrero se reactive el cobro de las de las categorías 1 y 2 en las casetas ubicadas en el municipio de Turbaco, ubicado en el departamento de Bolívar.

“En el peaje de Turbaco hoy en día estamos haciendo recaudo de las categorías 3,4 y 5; las categorías 1 y 2, que son vehículos livianos y los buses, no se está cobrando. Digamos que ese es el recaudo más importante, porque aproximadamente el 80% del recaudo es en las estaciones de Turbaco (...) Lastimosamente en una de las condiciones precedentes para pasar a la fase de construcción es el cierre financiero, allí no estamos trabajando, como todos saben ese es de las dificultades y una de ella está asociada al peaje de Turbaco”, puntualizó el gerente de la Concesión.

Explicó que, desde la forma del acta de inicio en octubre 20 del año 2021 tienen estudios y diseños de las nueve unidades funcionales que contempla el proyecto, las cuales están aprobados por la interventoría y por la Agencia Nacional de Infraestructura; señaló que tienen en trámite las nueve licencias ambientales, seis consultas previas certificadas de las cuales han protocolizado cuatro y la gestión predial está muy avanzada.

“Para pasar a la fase de construcción se necesita el cierre financiero, continuamos en fase de pre construcción por los riesgos de menor recaudo activado que tenemos hoy en el proyecto, no es posible acceder a un cierre financiero. No es posible firmar un contrato de crédito, no es posible acceder a un préstamo para ejecutar las obras, en ese sentido el avance de la construcción es 0; no hemos pasado a la fase de construcción, no hemos firmado el acta de inicio de construcción por los riesgos de menor recaudo que están activados y uno de esos es el peaje de Turbaco. Esto es una iniciativa privada que no tiene comprometida vigencias futuras por parte del estado, toda la estructura financiera de este proyecto esta soportada en el recaudo del peaje”, siguió diciendo Ernesto Carvajal.

Insistió, “por eso el mensaje para todo el Caribe, la gente de Bolívar y el Atlántico, es la importancia de entender el recaudo de peajes en este proyecto; al final del día si este proyecto fracasa hemos perdido todo, no solo se perderá el sueño de conectar a Cartagena y Barraquilla sobre calzada, que es uno los principales objetivos de este proyecto, se perderá el mantenimiento y operación de estos 253 kilómetros que tenemos a nuestro cargo y están en muy bien estado”.

Cabe señalar que, el proyecto Autopista del Caribe tiene en operación y mantenimiento vías en Bolívar y en Atlántico. En Bolívar desde la Cruz del Viso hasta Cartagena; Variante Mamonal – Gambote; doble calzada, la cual une la zona industrial de la ciudad; y el kilómetro de Gambote, Arjona, Turbaco y Cartagena.

Además, en Cartagena tiene a cargo la zona de Membrillal doble calzada; toda la cordialidad desde la capital de Bolívar hasta Barranquilla, 117 kilometro. En la zona del Atlántico tienen a cargo desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta el municipio de Palmar de Valera, 253 kilómetros.

Habitantes del municipio de Turbaco, en Bolívar, se oponen al recaudo en los peajes y exigen de forma vehemente su desmonte.