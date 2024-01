Al Oído: Silencio de Petro ante masacres, pero no frente a “guisos”, ¿cuándo reaccionará?

Insensatez es conocer que, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) con corte a la tarde de ayer –2 de enero de 2024–, el balance de las fiestas de fin de año dejó un total de 670 lesionados, de los cuales 369 son niños y 813 son adultos.

La manipulación de pólvora sigue siendo, en el 69,3 % de los casos, la actividad causante de las lesiones. A propósito, la representante Katherine Miranda se pronunció y expresó: “Llevo año y medio rogándole al Gobierno que reglamente mi ley y no fueron capaces. La negligencia cobró víctimas. ¿Colombia potencia mundial de la vida?”.

Ahora pasamos al rifirrafe que no para, luego de que el presidente Gustavo Petro mencionara que, cuando algunos hablan de construir sobre lo construido en Bogotá, se refieren es hacer más troncales de TransMilenio y que es la hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no se hizo esperar y le contestó “¿Usted por qué diseñó (mal, pero lo hizo) la troncal Boyacá? Obviamente, en su incompetencia no la contrató, pero si le parecía tan malo TransMilenio, ¿por qué diseñó esa troncal? ¿Qué es lo que usted propone, presidente hablador? ¿Qué significan exactamente “rupturas tecnológicas y sociales”? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos pasajeros mueven? ¿Por qué no se pone a trabajar con juicio?”.

Presidente, este año deje tanto blablablá…

Ahora, hay silencios que matan: es lamentable que nuestro presidente, quien es el mayor tuitero del país, no se haya pronunciado aún sobre el asesinato del concejal en Tuluá, ni sobre el atentado en Turbo donde murió un soldado y menos sobre la masacre en Nariño donde asesinaron a cuatro personas.

El presidente al que tanto le duele todo lo que pasa en el exterior parece que olvida lo que pasa acá en nuestro país.

Cerramos con la frase y es Al Oído del expresidente Álvaro Uribe: “Con la reforma laboral privarán al país de crear empleos porque cada uno se convertirá en un pleito”.

En su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente Uribe expresó algunos puntos que le preocupan de la reforma a laboral: “Los aumentos de salario mínimo muestran que se puede mejorar al trabajador sin la reforma laboral”.

El expresidente agregó: “Antes había estabilidad a los 10 años y casi ningún trabajador llegaba a ese tiempo. Además, pusimos una tabla de indemnizaciones bastante alta. La estabilidad depende del crecimiento, la confianza de la inversión, la capacitación del trabajador, no del temor generado por el exceso de regulaciones”.

También recordó que el dominical tiene recargo: “El trabajo nocturno va desde las 9:00 de la noche. Aumentar estos costos afecta empleos y disminuye horarios de servicios al público”.

En ese sentido, Uribe cuestionó: “¿Por qué quieren anular la relación empleador - trabajador a través del sindicalismo? ¿Por qué quieren eliminar el contrato sindical que genera fraternidad y éxitos para empresa y trabajador?”.

“Propusimos la reducción de la jornada de trabajo que está avanzando en su aplicación y que trae beneficios para el trabajador y mayores esfuerzos del empresario. Y las horas extras, que no se han eliminado, se contarán a partir de las 42 horas semanales, no de las 48 horas”, concluyó el exmandatario.