Esto deberían pagar a practicantes en 2024 con el aumento del salario mínimo

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que la fijación del aumento del salario mínimo para 2024 quedó en $1′300.000 pesos, después de haberse confirmado este 29 de diciembre que no se alcanzó un acuerdo entre los trabajadores y el Gobierno Nacional.

Así las cosas, el salario mínimo en Colombia, que actualmente está en $1′160.000, aumentará este 2024 en un 12%. Además, el subsidio de transporte será de $162.000 pesos, es decir, tuvo un aumento del 15%

¿Cómo aumentaría el salario para los practicantes universitarios?

Según expresó el Ministerio de Trabajo, las prácticas profesionales de los universitarios y estudiantes de educación técnica y tecnológica, son una actividad pedagógica para darle a los jóvenes el primer paso al mundo laboral, desarrollando competencias básicas en escenarios de trabajo reales, acordes a su área del conocimiento.

Es un proceso recomendado a todos los estudiantes del país que cursen una formación complementaria ofrecida en escuelas superiores de pregrado y universidades que, según lo establecido por la Ley 2043 de 2020, ya son reconocidas como experiencia profesional por contrato de aprendizaje o pasantías.

¿Cómo es el pago?

Este artículo menciona que la remuneración será efectiva por medio de la afiliación a la ARL y demás subsidios económicos, pero el tipo de contrato y de empresa a la que se aspire, regulará el pago que se entregará al practicante.

Es decir, en algunas entidades y empresas el pago puede ser de un SMLMV completo, en otras del 75% de este y en otras del 50%.

Esto nos indicaría que, para el caso del 2024, con el aumento del salario mínimo, a los estudiantes de les entregaría la suma de $1′300.000 en casos de tener la totalidad del pago, para el 75% la entrega será de $975.000 y para los del 50% sería de $650.000.

Al ser estudiantes y no graduados, el Gobierno asegura que el tiempo de las jornadas de los jóvenes no puede ser igual o superior a una normal, es decir, no tendrán ocho horas de trabajo sino entre seis y siete para desarrollar sus funciones.

¿Para cuántos pasajes de SITP alcanza el auxilio de transporte de 2024?

Adicionalmente, Galán destacó que habrá un incremento en la tarifa del servicio zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de 2.750 a 3.100 pesos. Este incremento busca adecuar la estructura tarifaria a las necesidades operativas del servicio.

Con base en esto, el cálculo es el mismo que el de TransMilenio: 52 viajes al mes, es decir, 26 días movilizándose ida y vuelta.