“Atornillados en EPM”: denuncian que exsecretaria de Quintero se rehúsa a dejar su cargo

Aunque en los primeros días de la nueva administración se comenzaron a aplicar varios de los cambios anunciados para EPM, hay algunos nombres que permanecen en la empresa y que generan incomodidad en la coalición de gobierno. Uno de los más relevantes es el de María Camila Villamizar.

Villamizar fue secretaria Privada de la administración de Daniel Quintero y actualmente ocupa el cargo de directora de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional. Alejandro de Bedout, concejal por el partido Creemos, cuestionó que la abogada no ha presentado aún su renuncia.

En conversación con La W, el concejal aseguró que “por mera ética, esta señora debería renunciar. Porque le crearon un cargo hecho a la medida en un momento donde la planta de EPM estaba congelada, y lo hicieron por una modalidad que se llama contratación directa”.

El contrato de María Camila Villamizar es a término indefinido y según De Bedout, con prestaciones de ley, ascendería a los 35 millones de pesos mensuales, sin embargo, no es la única persona a quien habrían dejado “atornillada” en EPM.

Alejandro de Bedout manifestó que se aplicó una dinámica similar con otras cuatro personas entre las que están, Juliana Carolina Zapata, vicepresidenta de Talento Humano; Daniel Arango; Andrés Felipe Uribe, vicepresidente de Riesgos y Rosa Margarita Rodríguez, directora de Relacionamiento Local.

W radio buscó a María Camila Villamizar, quien en un mensaje aseguró que “esa decisión de qué estructura necesita o no EPM no es mía. Es de la alta gerencia, gerente y junta, no mía”.

