¿Cómo ver los mensajes de un grupo de WhatsApp sin entrar al chat?

Para muchas personas, WhatsApp se ha convertido en una de las principales aplicaciones para interactuar con las personas, ya sea por cuestiones personales o laborales.

Sin embargo, a menudo, las personas necesitan hacer a un lado la aplicación para no ser molestados o para posponer ciertas respuestas o tareas, entre otros motivos. Por eso, es frecuente que se pregunten si existe la posibilidad de estar al tanto de lo que escriben en un chat grupal pero sin que sus miembros sepan que ya lo leyó.

Tenga en cuenta que WhatsApp permite que los usuarios deshabiliten el doble check azul en sus chats individuales, pero esta función no afecta a los chats grupales.

De esta forma, lo primero que es necesario señalar es que WhatsApp no cuenta con una función nativa que permita ver los mensajes de un grupo sin entrar al chat. Los “addons” o aplicaciones de terceros que podrían ofrecerle para esta función no son recomendables, debido a que, al no ser oficiales, podrían traer virus y perjudicar su celular o su privacidad.

Sin embargo, cuando hay mensajes nuevos en un grupo, normalmente aparecen las alertas en la barra de notificaciones del teléfono. Pero, dependiendo de su configuración de privacidad, para leer el contenido completo de esos mensajes generalmente necesita entrar al chat del grupo.

Algunos teléfonos o dispositivos pueden tener funciones de vista previa en las notificaciones que muestran parte del mensaje sin abrir la aplicación, pero esto varía según la configuración y la versión de WhatsApp.

Otro truco que podría permitirle ver los mensajes de un grupo sin que sus miembros lo sepan consiste en una sencilla búsqueda:

Presione el icono de la lupa en la esquina superior derecha, al lado de los tres puntos. Escriba el nombre del grupo del que quiere leer los mensajes. WhatsApp le mostrará la vista previa de los mensajes sin necesidad de entrar en el chat.

Tenga en cuenta que, si pulsa en alguno de estos mensajes, será dirigido inmediatamente al grupo y los demás sabrán que los leyó.

Otra opción es a través del widget de WhatsApp: