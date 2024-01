Rafael Nadal reveló dolor físico: "tuve una pequeña sensación no muy buena"

Rafael Nadal puso punto final este viernes a su participación en el torneo de Brisbane, donde volvió a competir después de casi un año de ausencia del circuito por lesión, con la incertidumbre de su estado físico al notar “una pequeña sensación, no buena, en un lugar similar” al que se operó.

El ganador de veintidós Grand Slam agradeció el apoyo que ha tenido en la ciudad australiana y aprovechó las redes sociales para explicar su situación física, pendiente de la evolución en los próximos días.

“Gracias Brisbane por tu apoyo. Hoy fue un partido muy difícil que podía haber ganado, pero todo el crédito para Jordan Thompson por la victoria. Jugó a un gran nivel y realizó muchas grandes cosas, estuvo a un alto nivel. Bien por él y otra vez enhorabuena”, dijo Nadal en su cuenta de Instagram.

“Yo no he estado tan bien como en los otros dos partidos, no tuve la capacidad con la bola como otras veces, pero aún así estaba en una buena posición para ganar el partido”, lamentó Rafael Nadal. “Todo esto es parte del proceso por el que estoy pasando”, añadió.

Sobre su dolencia y las molestias sufridas, dijo: “Tuve una pequeña sensación, no una buena, en un lugar similar donde me hice la cirugía, pero es demasiado pronto para decir algo. Ojalá sea un músculo cargado. En los próximos días me haré algunas pruebas más. Si solo es un músculo cargado, ha sido una semana muy positiva”.