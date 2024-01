JEP acepta a exjefe de seguridad de Ecopetrol que confesó nexos con paramilitares

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del capitán (r) José Eduardo González, exjefe de seguridad de Ecopetrol, tras sus explosivos aportes a la verdad, en los que vinculó a directivos nacionales de seguridad de la petrolera, con los paramilitares.

Para la magistratura, el exjefe de seguridad cumplió con los requisitos de entregar información valiosa y novedosa sobre la presunta participación de exdirectivos de seguridad de Ecopetrol como el general (r) Antonio Sánchez Vargas (tío del compareciente y exsecretario de seguridad de Ernesto Samper), Marco Tulio Restrepo, y el coronel (r) Óscar Virgüez, exjefe de seguridad de la refinería en “Barranca” en la incursión paramilitar en la zona, como antídoto por las afectaciones por las guerrillas.

“El despacho considera que estos cumplen con lo exigido, en un nivel de intensidad bajo, para aceptar su sometimiento, pues a través de sus relatos se obtiene un mejor entendimiento del conflicto armado, del impacto particular que tuvo la ciudad de Barrancabermeja a raíz de la presencia de distintos actores del conflicto armado y de cómo iniciaron las relaciones de connivencia entre miembros de la fuerza pública y las AUC” señala la jurisdicción en su determinación.

Asimismo, también se valoró positivamente la forma en la que el exmilitar detalló cómo se infiltró al sindicato petrolero Unión Sindical Obrera (USO), acusando que varios de sus miembros podrían tener nexos con las guerrillas ante la filtración de información que era usada por las Farc o el Eln para las extorsiones.

“Cuando citaban para negociar las extorsiones con las empresas contratistas ya contaban con toda la información de costos (…) confidencial o secreta (…) para la empresa y la Nación, en razón de ello se planteó que era importante infiltrar a (sic) sindicado de la USO” dijo el capitán González.

Pero, a pesar de que se determinó admitir en esa jurisdicción al exjefe de seguridad de la petrolera, los magistrados ordenaron la realización de una diligencia de Aporte Temprano a la Verdad el próximo 8 de febrero, en la cual se le escuchará frente a otros procesos como el relacionado con la “masacre del bar Gato Negro” (2001), homicidios y su presunto rol de segundo comandante paramilitar del Frente Lanceros de Vélez y Boyacá.

“...en principio, esta Jurisdicción no tendría competencia sobre tales procesos y la consecuencia jurídica de ello sería rechazar su sometimiento. No obstante, dado que el compareciente aduce que fue su calidad como militar la que le permitió el ingreso a Ecopetrol y el acercamiento con miembros de las AUC, no se pronunciará el despacho sobre estas solicitudes, hasta tanto no sea escuchado en diligencia de aporte temprano a la verdad” concluyó la magistratura.