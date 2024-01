Renunció fiscal que definiría si llamaba a juicio o pedía preclusión para Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación anunció, que en la mañana de este martes 9 de enero, renunció el fiscal que tenía a su cargo la decisión de llamar a juicio a través de la formalización de la acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez o de solicitar nuevamente la preclusión de la investigación, por presunta manipulación de testigos.

Según informó la Fiscalía, la decisión del fiscal que debería definir el futuro judicial del exsenador investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, dimitió del cargo por razones personales relacionadas con la salud de su familia.

Su renuncia se produce en medio de la vacancia judicial y por lo mismo, se asignó al fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que en un término de tres meses defina que sucederá con Uribe Vélez y el proceso que se adelanta en su contra.

Esto ocurre justamente cuando el término que concedió el Tribunal Superior de Bogotá para que la Fiscalía General de la Nación se pronunciara sobre las únicas dos opciones que tenía frente al caso de Uribe Vélez, se cumplió.

A finales del año pasado, el exsenador aseguró que nunca ha pagado coimas o sobornado a nadie para que declare a su favor ante la justicia colombiana.

“Jamás he sobornado testigos, menos personas presas durante nuestro gobierno, ¿por qué me negaron la preclusión? De los pagos al paramilitar Vélez, del grupo capturado durante mi gobierno, supe más de 7 meses después cuando me informó el abogado investigador, el doctor Cadena, en presencia del doctor Hernán Cadavid, hoy representante a la Cámara. Así lo reconoció el doctor Cadena, tanto en la Corte como ante Fiscalía. Aclaró que lo había hecho por razones humanitarias, sin pedir mentir o callar. ¿Por qué me han negado la preclusión?”, dijo Uribe Vélez.

De igual forma, se refiere al papel de Deyanira Gómez exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien este año fue reconocida como víctima.

“A qué hora Deyanira Gómez es víctima mía? ¿Por qué me negaron la Preclusión? Era la esposa de Monsalve a quien conoció en la cárcel donde ella era médica. Los informes de inteligencia públicos la vinculaban a la Farc. Cuando por el doctor Cadena supo de ella, hice las preguntas que a cualquier persona se le ocurren: ¿quién es, qué hace? Por razones que nada tienen que ver con el caso, comunicadas por el empleador, la despidieron del trabajo, pero es víctima mía. Alegó unos seguimientos, no hay el más leve indicio de mi responsabilidad, pero es víctima mía”, escribió.

Agregando que “la Corte le autorizó grabar al Dr Cadena, le preguntó por las ofertas que le habríamos hecho a su marido. El Dr Cadena, con vehemencia, le dijo que ninguna. Así está en el expediente. Iban a poner preso al Dr Cadena ante la flagrancia, el dispositivo estaba listo y también a mí, como lo decía el magistrado Barceló a personas de Bogotá, hasta el punto de que fue un rumor muy generalizado. Deyanira se exilió en Canadá, el mismo día que me llamaron a indagatoria supondrían que mi reacción era asesinarla. La ONG de defensa de presos políticos le ayudó en el trámite. Esa ONG recibía aportes del senador Cepeda y le dio dinero a la familia de Monsalve. ¡Pero Deyanira es víctima mía! La Corte me negó la existencia del proceso que con celeridad adelantaba en mi contra en alianza con el grupo político contrario a mi persona, y por supuesto con Deyanira, pero ella es víctima mía”.

En uno de sus últimos trinos, el expresidente habló del papel del exfiscal Eduardo Montealegre en su caso.

“Visité al fiscal Montealegre en 2014, poco antes de la instalación del Senado. Fui a su despacho del Búnker en compañía del Dr Jaime Lombana y del senador Ernesto Macías. Le pedí que sobre las denuncias del senador Cepeda las archivara o me imputara. Nada dijo y nada hizo. Al contrario, tiempo después con Santos pusieron preso a mi hermano. Ya de exfiscal, con un discurso político enrabiado, me acusa de criminal de delitos de lesa humanidad”, concluyó.