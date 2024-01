Atentado contra líder social en Magangué, seis hombres armados llegaron hasta su vivienda

Cartagena

Hombres fuertemente armados llegaron hasta el corregimiento de La Pascuala, en el municipio de Magangué Bolívar, para acabar con la vida del líder social Orlando Cárcamo Vega de 43 años, quien se encontraba en su negocio con su familia y sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

En dialogo con W RADIO Cárcamo Vega relató que al percatarse de la presencia de más de seis hombres huyó al segundo piso de su vivienda, escuchó disparos y se lanzó hacia a la parte trasera para resguardarse en el interior de un colegio.

“Entraron más de seis hombres armados, según información de la Policía, con fusiles AK47; yo estaba en mi negocio, en mi pueblo, con mis dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, percibo a las personas y me subo a mi casa en el segundo piso, me tiro y huyo por un colegio que esta al lado. Cuando ellos me ven me hacen dos disparos, pero yo no sigo corriendo y me meto a un monté”, contó el líder social Orlando Cárcamo Vega.

Señaló, “en videos de seguridad se ve donde ellos me buscan en el colegio, dos hombres con fusiles. Cuando yo estoy lejos llamo a la Policía y se enfrenta con los bandidos, uno resultó herido y fueron recuperadas tres motos que conducían los delincuentes. Yo vi que llegaron seis personas en tres motos, pero me dicen arriba estaban dos motos más en la entrada del pueblo”.

Orlando Cárcamo Vega es un líder social que ha enfrentado el microtráfico, su enfoque son las obras sociales con menores con el fin de que estos no tomen en el camino de la droga; asegura que su labor le ha traído problemas con Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que pernotan en el territorio.

“Ellos suponen que los operativos que ha realizado la Policía, capturando varios jefes de organizaciones, yo brindo la información. Hubo un muerto de los AGC y todo eso me lo achacan a mí, donde yo no resido permanentemente en la comunidad. Yo vengo, hacemos las obras, estamos pavimentando la plaza principal, estamos haciendo un parque, hicimos un bulevar y eso como que les genera discordia”, indicó.

El líder asegura que no es la primera vez que recibe atentado, señala que anteriormente ha sido hostigado, pero esta vez fueron asesinarlo “con todos los fierros”.

La comunidad asegura que los integrantes de las Autodefensas marcan las viviendas con las iniciales AGC, “prácticamente hacen alianzas con los bandidos, la gente igual tiene que pagar las extorsiones, tienen que pagar tranquilidad porque seguridad no están comprando. La ganadería no da mucho por cuenta de las perdidas debido a la sequía, aparte de eso deben pagar vacunas a los grupos que operan en la zona”.

El corregimiento de La Pascuala, del municipio de Magangué, está ubicado a 25 kilómetros del casco urbano, los habitantes señalan que no hay presencia de la Policía, “porque la Policía dice que no pueden tener presencia porque son urbanos”.

“El batallón Junín es el que hace presencia, pero son unos motorizados y esos también tienen toda la zona rural de Magangué que son más de 42 corregimientos. El que se va más afectado por la influencia de los Montes de María es este, porque el corregimiento de La Pascuala conecta con Tacamocho, Tacamochito, Zambrano; tiene bastante influencia de los Montes de María, somos un corredor de droga”, puntualizan.

El líder social y expresidente de Junta de Acción Comunal, Orlando Cárcamo Vega, se encuentra custodiado por sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección y por uniformados de la Policía, quienes en compañía del CTI armaron un operativo para sacarlo del corregimiento.

“Estoy resguardado en un sitio de la Policía a espera que, la Unidad Nacional de Protección o la secretaria del interior me autorice un desplazamiento hacia otra zona del país”, manifestó.