Todo el proyecto fue un riesgo: Darren Cox sobre historia que motivó película Gran Turismo

Hacia mediados de la década del 2010, Darren Cox fue el encargado de crear la GT Academy, en Nismo, de Nissan. Allí se reclutaban jugadores expertos en videojuegos de simulación de carreras Gran Turismo, para convertirlos en pilotos reales de carreras.

Bajo esa premisa se estrenó en 2023 la película Gran Turismo: de jugador a corredor. Y por esta razón, Darren Cox habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar la verdadera historia de esa película.

“Todo el proyecto fue un riesgo, fue hace 20 años”, puntualizó Cox en su primera intervención.

Añadió que “la industria no estaba lista para este tipo de juegos. Los corredores y el marketing alrededor de todo esto fue un riesgo”, relató.

Sobre uno de los accidentes que más rodearon esta historia y que también se relató en la película, explicó que “fue una serie de circunstancias y una combinación de eventos: el viento, la pista y los carros del momento, en 2015″.

“Fueron eventos extraños y tristes en circunstancias que le hubiesen podido pasar a cualquiera”, añadió.

Sobre la GT Academy dijo que “esto se realizó como un programa de marketing. La razón era que la cabeza de Nissan no quería hacerles propaganda a los carros deportivos”.

Desde otro punto se refirió al material cinematográfico que rodeó a la historia.

“El 80% de la película está alineada con lo que pasó en la realidad, el 20% restante hace parte de Hollywood para hacer la película más interesante, para mí fue fantástico tener este proyecto y que haya sido inmortalizado en Hollywood, entonces acepto ese 20%”, dijo.

Así mismo: “Creo que se pueden sacar las propias conclusiones, creo que fue un proyecto bastante loco como este y requiere de una persona bastante loca para sacarlo adelante”, dijo sobre su final.

Por otro lado, Cox explicó que la película por un lado hizo un buen trabajo al representar la industria del automovilismo porque, según contó, quienes no sabían de este mundo y vieron la película, se llevaron una buena impresión.

Finalmente, Darren Cox se refirió al performance de Orlando Bloom haciendo de él en la película con el personaje de Danny More.

“Es bastante loco que Bloom me haya representado, es un honor. Él no me conoció antes de interpretarme, hizo un gran trabajo basado en las circunstancias y en el libreto que le dieron”, cerró.

