Presidente Petro declara desastre natural en zona de tragedia en Chocó

Desde el departamento del Chocó, justo donde ocurrió la tragedia por deslizamiento y que ha dejado al menos 33 víctimas mortales, el presidente Gustavo Petro declaró la zona como desastre natural.

“Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras. 500 mil millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías para que se pueda cometer, no solamente que el final de la obra se termine en este año, si no lo que no se hizo desde que se inició la obra que es un trabajo de aseguramiento de aludes que permita seguridad de la vía”, dijo el presidente.

De igual forma, el mandatario aseguró que todas estas situaciones se deben a la falta de inversión en las partes más pobres del país. En ese sentido, indicó que se van a adelantar las investigaciones para saber las fallas que se presentaron.

“Las investigaciones están abiertas indudablemente, tenemos 20 años de muertos, en 20 años mucho tuvo que hacerse. Lamentablemente hoy estamos otra vez sobre muertes y en una cantidad demasiado alta por una circunstancia que son también de azar, pero que no mitigan el hecho que debe haber una gestión de riesgo sobre áreas que sabemos que son críticas, las razones de por qué este día está como está pues ya lo sé, suministrado es por decisión política”, agregó.

Por otro lado, el jefe de Estado se refirió a las medidas que va a tomar el Gobierno para abastecer la población y también para evitar los altos costos en el transporte que se avecinan ante el cierre de la vía.

“Las empresas que lo están haciendo pues merecen todo nuestro rechazo, con la muerte no se especula, eso es un negocio de la sangre y entonces vamos a crear un puente aéreo con la Fuerza Aeroespacial para que por lo menos, el tema de alimentos en Quibdó y en el resto del Chocó, pues no sufra alteraciones debido a que esta vía va a tener múltiples interrupciones de acuerdo a las circunstancias en los próximos dos o tres meses”, dijo.

Por último, el mandatario aseguró que el próximo jueves habrá una reunión de todo el Gobierno en Chocó para analizar la situación que vive el departamento justo en época de lluvias.