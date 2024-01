“No sé si fue obra de Dios o no era mi día”: duro relato de testigo de tragedia en Chocó

A 33 fallecidos asciende la cifra que deja la tragedia en la vía que comunica a Quibdó con Medellín, en el departamento del Chocó, según confirmó recientemente la vicepresidenta Francia Márquez.

Desde W Fin De Semana se ha dialogado con las diferentes autoridades que se encuentran al frente de la tragedia, así como con las personas que presenciaron los hechos.

Es el caso de Giovanni Murillo, quien resultó afectado en los hechos junto a su esposa y su hija de 5 años. Se encuentran en un hospital de Medellín y relataron cómo fueron los hechos.

Le puede interesar A 33 aumentaron los muertos por emergencia en vía Quibdó-Medellín: vicepresidenta Márquez

“Es una cosa de pánico y mucho miedo. Nosotros íbamos para Medellín a llevar a mi hija a una cita”, inició contando el sobreviviente de los hechos.

Así mismo, relató que cuando comenzó todo “había unos carros parados y un muchacho se metió, cuando el hombre quería echar para atrás, se nos vino un palo y nos dio, nos empujó y nos sacó la carretera”.

Cuando eso sucedió, contó que lo siguiente que pasó fue que “la reacción de mi señora fue abrir la puerta y evacuar muy rápido, fue una cosa de miedo. Pensé que íbamos a caer en un vacío, pero no, era plano”.

Dijo, además, que “comenzó a llover mucho, mucha agua, caían peñones, piedras, agua”.

“Todo comenzó a derrumbarse y de un momento a otro se vino la avalancha. Lo que hago es coger a mi mujer y a mi hija, pero me caí y a mí me tapó todo. Se me vino a la mente mi esposa y mi hija, no sé de dónde saqué fuerzas, o si fue cosa de mi Dios que salí de ese poco de barro que tenía encima”, añadió al relato.

Murillo contó que posteriormente, cuando sale y ve a su hija y a la madre de su hija enterradas medio cuerpo “lo que hice fue sacar fuerza de donde no tenía para salir de ahí con mi hija y mi señora”.

Sobre las ayudas contó: “Eso fue al instante (que llegaron a socórrelos) ellas estaban tapadas pero enterradas no, el que estaba taponado de tierra era yo. No sé si fue obra de Dios o no era mi día, pero me desenterré ”.

Así mismo, explicó que “en este momento estoy aquí en tratamiento, mi salud esta un poco estable, la columna es lo que tengo más afectado porque tuve fractura. El lunes creo entraré a cirugía”.

Por otro lado, Murillo hizo un llamado a las autoridades para que protejan la vida de los colombianos.

“Les recomiendo que se pongan la mano en el corazón y miren cómo hacen para arreglar esa vía porque mucha gente ha perdido la vida por esos derrumbes, que se pongan la mano en el corazón y las pilas a acomodar esa vía. Esa vía no está en condición”.

Finalmente, reconoció que las Fuerzas Militares, de las que hace parte, lo han apoyado.

“Pertenezco a las Fuerzas Militares, soy soldado profesional y me han dado útiles de aseo, me han visitado y gracias a Dios la presencia de ellos siempre ha estado acá”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: