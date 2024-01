Distrito rojo en Cartagena: opción que analiza la Alcaldía para controlar prostitución

Cartagena

Sigue La W hizo un recorrido por diferentes calles del Centro Histórico de Cartagena analizando la recuperación de ese espacio público que ha hecho la Administración Distrital, sin embargo, en el relato del equipo periodístico de Sigue La W se evidenció que el problema no se ha terminado.

En ese sentido, se contactó con Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, para dialogare sobre la coyuntura.

“Consideramos que el plan bandera de nuestro alcalde hoy en día es el plan titan 24, desde el primero de enero iniciamos una maratónica labor en el Centro Histórico justamente por estos altos índices de criminalidad fue priorizado, lo primero que se hizo fue un cerramiento de la Plaza de los Coches y organizamos actividades culturales justamente porque lo que el alcalde quiere rescatar en la ciudad es ese brillo, esplendor y el turismo familiar que es lo queremos en la ciudad”, explicó el secretario del interior.

Indicó que antes de realizar toda esa labor fueron identificados quince sectores en el Centro Histórico, “lo que esta pasando no es una sorpresa para nosotros, sabemos lo que estamos viviendo, llevamos 16 días apenas. Quiero hacer una claridad y una anotación muy importante es que hemos avanzando mucho, no es un trabajo fácil y más cuando la anterior administración no había puesto el orden en la ciudad de Cartagena; nosotros nos enfrentamos a una desorganización completa, estamos poniendo la casa en orden, esa es la prioridad de nuestro alcalde y sabemos que no es un trabajo fácil, nos hemos encontrado muchos obstáculos pero estamos haciendo la labor y esta siendo reconocida que es lo más importante”.

“Nosotros estamos haciendo diariamente durante toda la noche o prácticamente durante todo el día operativos en el Centro Histórico de la ciudad, estamos haciendo inspecciones en los establecimientos, y hasta el día de hoy llevamos aproximadamente 15 suspensiones temporales de actividad económica, hemos también hecho lo mismo en dos hostales ubicados en el barrio Getsemaní. Hace dos días estuvimos en el barrio Getsemaní donde encontramos menores de edad en establecimientos, los cuales fueron suspendidos de manera inmediata y los menores fueron conducidos a una comisaria de familia, estamos haciendo un trabajo articulado con la Policía Nacional, con la Fiscalía; con migración Colombia, estamos haciendo un trabajo mancomunado, sabemos que tenemos un problema, pero también sabemos que lo vamos a solucionar”, explicó el secretario.

Sobre el flagelo de la prostitución que ha tomado fuerza en la ciudad el secretario del interior, Bruno Hernández, explicó que todos los días hacen revisión en la madrugada e identifican que hay horas donde se presenta un cumulo de personas en una calle ya completamente identificada.

“Tenemos unos operativos en estos días donde no quiero dar mayor detalle, pero sabemos que podemos darle solución a esto. La semana pasada teníamos unas mesas de trabajo con las trabajadoras sexuales las cuales fueron pospuestas, pero debemos reactivar esta mesa se prevé este fin de semana para hablar con ellas y concertar, llegar a acuerdos para solucionar de manera radical esta problemática que tenemos en el centro. La instrucción del alcalde es innegociable, el restablecimiento del orden publico en el centro histórico, devolviendo esto sabemos que vamos a recuperar ese brillo y es esplendor de la ciudad”, puntualizó.

Además contó que ingresaron a una discoteca en el día y tres mujeres aseguraron que en el sitio estaba funcionando un spa, “era un cuarto de unos 70 metros cuadrados, de cortinas negras, cuando se abren las cortinas habían unas pequeñas camillas, sabíamos que no existía relación de lo que se encontraba en la Cámara de Comercio y de manera inmediata se procedió a la suspensión del establecimiento”.

El secretario del interior concluyó que, no se enfrentan a la delincuencia común, “nosotros desde hace mucho antes de ostentar el cargo que hoy tenemos estamos visitando el Centro Histórico y por donde uno camina uno se da cuenta que esto no es delincuencia común, aquí hay mucha organización”.

“En la Secretaría del Interior existe un programa que se llama fiera el cual en el 2022 evidencio un caso de trata de personas por cada cuatro meses, el año pasado se evidenciaba un caso de trata de personas cada 5 días, sabemos que no estamos enfrentándonos a cualquier tipo de delincuencia común si no definitivamente crimen organizado, bandas criminales que están atrás de todo esto”, concluyó el secretario Bruno Hernández.

