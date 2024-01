Bancada Caribe cuestionó pérdida de la Serie Intercontinental de Béisbol

Barranquilla

Voces de la Bancada Caribe cuestionaron fuertemente el anuncio del Team Rentería USA sobre la cancelación de la sede de Barranquilla para la serie Internacional de Béisbol por falta de apoyo por parte del Ministerio del Deporte.

El descontento se produjo debido a que este es el segundo evento deportivo que se pierde en la ciudad.

Sobre esto, el senador Liberal Mauricio Gómez se pronunció, diciendo que lo ocurrido corresponde a “negligencia” por parte de la actual ministra Astrid Rodríguez.

“La negligencia de la ministra del deporte, Astrid Rodríguez, no tiene nombre. En menos de un mes, gracias a su incompetencia, Barranquilla y Colombia pierden la sede de los Juegos Panamericanos y la realización de la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional”, afirmó.

Amín también reiteró que, de no ser declarada insubsistente, el Congreso la retirará del cargo, señalando además que “el futuro del deporte en Colombia y sus deportistas no puede estar en manos de alguien que no tenga la capacidad de sacar adelante temas tan trascendentales como lo son la realización de estos Juegos que contribuyen a la economía, el turismo, el comercio y la competitividad en nuestro país”.

Por su parte, el senador Conservador Efraín Cepeda calificó lo sucedido como otra “vergüenza internacional” y un golpe más para “el deporte, turismo, economía local y confiabilidad para la realización de eventos de talla mundial”.