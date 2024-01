¿Qué licencias se deben renovar en 2024? Esto le costaría

Uno de los tantos requisitos que las autoridades de tránsito solicitan a los colombianos para conducir o movilizarse por las calles del país es tener la licencia de conducción vigente, un documento considerado público “de carácter personal e intransferible” en el que se le dan facultades al ciudadano de manejar un vehículo, esto de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

La licencia de conducción se divide en distintas categorías elegidas por el ciudadano dependiendo de sus necesidades, es decir, quienes deseen conducir un vehículo particular deberán tramitar el documento: A1, A2, B1, B2 o B3; sin embargo, en el caso de los automotores que presten servicio público como los taxis, la licencia a utilizar debe estar en alguna de estas clasificaciones: C1, C2 y C3; por lo tanto, es indispensable conocer las diferencias entre cada una de ellas para gestionar el pase.

Tan pronto como se obtiene este documento se debe verificar los años de vigencia que tiene antes de ser renovado porque, en caso de no hacerla a tiempo, las autoridades competentes podrán multarlo con importantes sumas de dinero que deberá pagar lo antes posible para sacar un nuevo pase, pues según el artículo 23 de la Ley 769 de 2002, necesita estar en paz y salvo por concepto de multas.

¿Quiénes deben renovar la licencia en 2024?

Los ciudadanos que tendrán que renovar su licencia de conducción para vehículos particulares son:

Quienes hayan expedido este documento en 2014 y sean menores de 60 años (vigencia por 10 años).

(vigencia por 10 años). Conductores mayores de 60 años que tengan su pase desde 2019 (vigencia por 5 años).

que tengan su pase (vigencia por 5 años). Ciudadanos de 80 años o más que tramitaron su licencia de conducción en 2023 (vigencia 1 año)

En la siguiente lista conocerá a los colombianos que están en la obligación de refrendar el pase por utilizar automotores de servicio público:

Ciudadanos menores de 60 años que tramitaron este documento en 2021 (vigencia 3 años).

que tramitaron este documento (vigencia 3 años). Personas mayores de 60 años cuya licencia de conducción fue expedida en 2023 (vigencia 1 año).

El costo de renovación para este año es de $118.700 para automóviles y $204.000 para motos, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá.

Casos en los que no se renovará la licencia de conducción

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 769 de 2002, la renovación del pase en cualquier entidad autorizada demorará un tiempo máximo de 24 horas desde la aceptación de los documentos; no obstante, si el ciudadano tiene dentro del sistema una sanción o no está en paz y salvo por multas de infracciones de tránsito, no podrá ser refrendada o recategorizada su licencia de conducción.

Ahora bien, se entenderá que el conductor está al día cuando haya pagado en su totalidad y cumplido con la sanción impuesta; después tres años desde que se generó la multa, sin que la autoridad de tránsito notificara el “mandamiento de pago” o; tras realizar un convenio o acuerdo de pago para las multas cometidas, la persona está al día en los pagos estipulados para la fecha del trámite.

¿Cómo saber la fecha de vencimiento de la licencia?

Esto se puede hacer revisando la parte trasera o respaldo de la licencia de conducción; sin embargo, la Alcaldía de Bogotá, a través de su página web, explica que esta consulta también es posible realizarla en línea por medio del Registro Único de Tránsito (RUNT) en el botón ‘Consulta de ciudadanos por documento de identidad’, allí encontrará todos los datos relacionados con el pase.